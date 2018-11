Nicht immer ist das Wichtigste in der Politik, wie man da reinkommt. Ins Kanzleramt, den Vorsitz oder die engere Wahl. Mindestens so wichtig ist oft, wie man aus etwas rauskommt.

Seit klar ist, dass Angela Merkel raus ist aus dem Vorsitz ihrer Partei, herrscht in der CDU eine schwer fassbare Stimmung zwischen Euphorie, Übermut, hier und da auch Mutwillen. Drei Kandidaten stellen sich in den kommenden Wochen bei sogenannten Regionalkonferenzen dem Parteivolk, und zwar gleichzeitig. Das hat es noch nie gegeben. Die letzte Kampfkandidatur – man könnte auch Auswahl sagen – liegt 47 Jahre zurück, 1971 war das, Barzel gegen Kohl.

In der CDU ist also plötzlich die Demokratie ausgebrochen. Das muss gepflegt werden – aber auch beaufsichtigt. Der Mann, der diese Aufgabe übernommen hat, ist einer, den die Öffentlichkeit kaum kennt, der aber in der CDU zu den einflussreichsten Insidern gehört: Klaus Schüler, gebürtiger Kölner, ehemaliger Mitarbeiter des Berliner Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen, seit zwölf Jahren als Bundesgeschäftsführer der Mann fürs Organisatorische an Merkels Seite. Schüler hat das Wahlvolk in Merkels Auftrag mit Raute und "Sie kennen mich" beruhigt, nun soll er das Parteivolk nach 18 Jahren kontrolliert aufwecken.

CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler © Stefan Zeitz/imago

Seit vergangener Woche ist Schüler faktisch auch der geschäftsführende Generalsekretär der Partei. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer, die eigentliche Generalsekretärin, kann als Kandidatin nicht Agentin in eigener Sache sein. Deshalb ist sie fürs Erste raus aus dem Adenauer-Haus, ihre Pressearbeit macht jetzt wieder die CDU Saar. Und Schüler rotiert, dass der Schnurrbart wackelt. Denn damit nicht nur Merkel, sondern auch die Partei gut rauskommt aus ihrem ungewöhnlichen Experiment, muss es unbedingt fair und gleich zugehen. Man will ja nicht, dass am Ende lauter Versehrte auf dem Schlachtfeld liegen. Jedenfalls unter den Top-Kandidaten. Denn Interesse am Parteivorsitz haben viel mehr als nur Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn angemeldet, von 14 Bewerbern war zeitweise die Rede. Denen wurde jedoch schnell bedeutet, dass Führungswille nicht ausreicht. Man muss von einer satzungsgemäß anerkannten "Gliederung" nominiert sein. Der Kreisverband Fulda nominierte deshalb flugs Friedrich Merz, als der zu Besuch war. Inzwischen sind auch Spahn und AKK ordnungsgemäß aufgestellt.

Und Klaus Schüler muss das Kunststück fertigbringen, die plötzliche Nominierungsfreude seiner Partei zu dämpfen, ohne die Freude an der Demokratie zu beschädigen. Er muss also den sogenannten Gliederungen deutlich machen (natürlich ohne es so direkt zu sagen), dass sie um Himmels willen nicht auf die Idee kommen sollten, weitere Anwärter für den Parteivorsitz aufzustellen, sodass am Ende tatsächlich nur drei zur Wahl stehen.

Alles andere würde nämlich nicht nur die Regionalkonferenzen sprengen, sondern auch den Parteitag Anfang Dezember, den selbst ein Profi wie Schüler als "im Ablauf hochkomplex" bezeichnet. Zumal nicht auszuschließen ist, dass einer der ebenfalls vorschlagsberechtigten Delegierten beim Parteitag einem Parteifreund eine Freude damit machen will, dass er ihn oder sie vorschlägt.

Mit der Vielzahl der Kandidaten taucht auch eine Vielzahl neuer Fragen auf: Wer darf zuerst reden? Gibt es nach jeder Vorstellung eine Aussprache? Muss jeder der Parteivorsitzendenanwärter auch einen Generalsekretär im Gepäck haben, so eine Art running mate, wie in den USA?

Fest steht: Das, was eigentlich im Mittelpunkt des Parteitags stehen sollte, die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm, muss am zweiten Tag abgearbeitet werden. Der erste Tag geht fürs Chefwählen drauf – und damit sind die Gewichte in der Machtpartei CDU im Prinzip auch wieder in die richtige Reihenfolge gerückt.

Während jede Regionalkonferenz mit einer kleinen Lotterie beginnt, in der die Rednerreihenfolge ausgelost wird, sollen die Vorsitzendenanwärter beim Parteitag in alphabetischer Reihenfolge sprechen, denn gewählt wird nicht nur ein neuer Chef oder eine Chefin, sondern auch die Stellvertreter. Und da, Ordnung muss sein, braucht es ein einheitliches Stimmverfahren.

Chef oder Chefin ist, wer im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Bekommt die niemand, was anzunehmen ist, scheidet derjenige mit den wenigsten Stimmen aus und kann sich überlegen, ob er für einen Vizeposten antritt. Die beiden anderen gehen in die Stichwahl. Jeder hat 10 bis 15 Minuten Zeit, für sich zu werben, danach geht es ohne Aussprache in den Wahlgang, und das Rederecht endet. Wer raus ist, hat keine Gelegenheit, seinen Anhängern offen zu sagen, wen sie nun wählen sollen. Die Gefahr besteht also, dass die Delegierten einfach wählen, wen sie wollen. Denn das sonst übliche Vorab-Dealen mit Stimmblöcken der jeweiligen Landesverbände, da sind sich alle einig, wird diesmal nicht funktionieren. Dafür, so heißt es im Adenauer-Haus, gebe es inzwischen zu viele "Strömungen" in der Partei. Strömungen – wann hat es das in der CDU zuletzt gegeben?

Für die Kandidaten bedeutet die Tournee durch die Landesverbände einen nie gekannten Härtetest: Achtmal drei Stunden lang stellen sich alle den Fragen der Mitglieder, bundesweit, das Ganze wird im Livestream übertragen.

Im besten Fall, so hofft Klaus Schüler, wird die ganze Veranstaltung eine glanzvolle "Werbung für ein in der Krise befindliches politisches System". In Schülers schlimmstem Albtraum findet sich am Ende ein Querulant, der das Ergebnis anficht. Deshalb muss auch juristisch alles wasserdicht gemacht werden. In jedem Fall wird die CDU einen neuen Kopf haben. Und Angela Merkel wird ihre letzte Rede als Vorsitzende der CDU gehalten haben.