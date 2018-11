Zhang Weiying, 2002 zum "Ökonom des Jahres" gekürt, lehrt an der Universität Peking. Am 14. Oktober 2018 hielt er dort einen Vortrag vor Studenten, der in redigierter Fassung auf der Homepage der Universität erschien und vielfach in sozialen Medien geteilt wurde. Wenige Tage nach Veröffentlichung wurde er gelöscht. Dies ist eine gekürzte Fassung.



Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass Chinas Wirtschaft in den vergangenen 40 Jahren rasant gewachsen ist und sich das Leben der Menschen infolgedessen ungemein verbessert hat. Wie aber ist der Boom zu erklären? Gegenwärtig gibt es zwei Theorien: Die eine handelt vom sogenannten China-Modell. Die zweite geht von einem universellen Wachstumsmodell aus.

Die China-Modell-Theorie stützt sich auf die Annahme, dass der Boom in der Volksrepublik durch ein einzigartiges Zusammenspiel aus starker Zentralregierung, mächtigen Staatsunternehmen und weitsichtiger Industriepolitik ermöglicht wurde. Anhänger des universellen Modells hingegen argumentieren, dass Chinas Aufstieg denselben Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegt, die auch die Erfolgsgeschichten anderer Staaten möglich machten. Man denke an die britische und französische Industrialisierung, an Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, an den Aufstieg Japans und der asiatischen Tigerstaaten. Hier wie dort trieben die Kräfte des Marktes und innovatives, risikofreudiges Unternehmertum die Entwicklung voran.

Den Erfolg unseres Landes mit dem China-Modell zu erklären widerspricht nicht nur den Tatsachen. Es birgt auch keine guten Aussichten für die Zukunft. Vieles spricht dagegen für das universelle Modell – und dafür, dass China außerdem von den technologischen Fortschritten profitiert hat, die westliche Industriestaaten in den vergangenen 300 Jahren erzielt hatten.

Seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik von Deng Xiaoping hat China drei industrielle Revolutionen durchlaufen, für die westliche Länder 250 Jahre brauchten: die Erfindung der Massenproduktion dank Dampfkraft und Webstuhl, die Einführung von Strom und Verbrennungsmotor und die weitere Automatisierung durch den Computer. Der Nachzügler zu sein hat Vorteile: China musste deutlich weniger Umwege gehen und erntete dennoch die Früchte technologischer Erfindungen mit, die andere durch Experimentierfreude und große Opfer hervorgebracht hatten.

Das nationale Wirtschaftsforschungsinstitut in Peking hat einen Index für die Ausbreitung des Marktes. Genau misst er den Fortschritt marktorientierter Umstrukturierungsprozesse in chinesischen Staatsunternehmen. Diesem Index nach stieg der Grad der "Vermarktlichung" in China zwischen 1997 und 2014 von 4,01 auf 8,19 von 10 Punkten. Nur 2009 ging es rückwärts: Damals hatte die Regierung nach der Finanzkrise ein 586 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket aufgelegt.

Der Grad der Vermarktlichung schwankt allerdings stark von Region zu Region. Ostprovinzen an der Küste wie Zhejiang, Jiangsu und Guangdong führen die Statistik an, danach folgt Zentralchina, der Westen ist das Schlusslicht. Vor 2007 wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Ostchina stets schneller als im Rest des Landes. 2007 kehrte sich der Trend um: Seither wachsen die Westprovinzen am schnellsten, der Osten liegt inzwischen hinten. Auch andere Zahlen aus den vergangenen zehn Jahren belegen: je weiter fortgeschritten die Vermarktlichung, desto niedriger das Wachstum.

Lässt sich also daraus schließen, dass es ein "Westchinesisches Modell" gibt, von dem Ostchina lernen kann? Nein. Westchina ist schlichtweg später gestartet und genießt die Vorteile des Nachzüglers. In allen Daten aus den vergangenen 40 Jahren wird eine positive Korrelation sichtbar: Überall, wo die Staatswirtschaft sich dem Markt öffnet, wächst das Bruttoinlandsprodukt schneller.

Darin liegt die Schwäche der China-Modell-Theorie: Die Vermarktlichung ist ein dynamischer, gradueller Prozess. Man kann nicht ohne Rücksicht auf die Geschichte aus einem zeitlich begrenzten Wachstumsverlauf Kausalitäten herleiten.