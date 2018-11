Er ist das Flaggschiff der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik: der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). In 60 Ländern präsent, mit 15 Außenstellen und 57 Informationszentren, kurz IC. "Weltweit stellen DAAD-Mitarbeiter ihre Expertise zur Verfügung", heißt es an prominenter Stelle auf der Homepage der nach eigenen Angaben weltweit größten Förderorganisation für den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Was dort nicht klar wird: An der Spitze der Informationszentren stehen Menschen, die gar nicht beim DAAD angestellt sind, sondern in Teilzeit als Lektoren an ausländischen Partnerhochschulen, und das auch nur befristet. Leiter solcher Zentren verbindet mit dem DAAD formal nichts als eine Fördervereinbarung, die jährlich bis zu einem maximalen Zeitraum von fünf Jahren verlängert werden kann.

Heikel daran ist: IC-Leiter stehen nicht nur bei internationalen Krisenfällen wie zum Beispiel dem Putschversuch in der Türkei für Interviews oder ein Statement bereit. Kontinuierlich liefern sie Berichte zur wissenschaftspolitischen Lage nach Deutschland. Hochschulen vertrauen darauf und richten ihre Internationalisierungsaktivitäten danach aus. Leiter der Informationszentren erstellen Werbematerialien, koordinieren Hochschulmessen. Sie übernehmen das außenwissenschaftspolitische Tagesgeschäft und sind in ihren zwei- bis dreiköpfigen Teams weisungsbefugt. Sie handeln Programme mit ausländischen Partnern aus und verwalten Steuergelder. Auf ihren Visitenkarten findet sich das DAAD-Logo, gerade so, als wären sie Festangestellte. Aber genau dem ist nicht so.

Rund 7,4 Millionen Euro pro Jahr steckt der DAAD in sein IC-Netzwerk, die Hälfte davon kommt vom Bundesforschungsministerium, die andere vom Auswärtigen Amt. Das Netzwerk wurde ab 1999 aufgebaut und funktioniert bestens – wenn niemand aufbegehrt. So wie das jetzt zwei ehemalige IC-Leiter tun. Sie sehen sich als Arbeitnehmer des DAAD und klagen vor Gericht. Die Verfahren ziehen sich hin, ein abschließendes rechtskräftiges Urteil ist nicht in Sicht. In ihren Verästelungen mögen die Prozesse vor allem für Arbeitsrechtler, Gewerkschafter und Personalräte interessant sein. Ihre Relevanz aber für das Wissenschaftssystem als Ganzes erklärt sich durch ihre schiere Existenz. Sie wirft Grundsatzfragen auf: Was ist gute Arbeit? Welchen Rahmen braucht sie?

Die Ausgangslage der Auseinandersetzung erinnert an den Kampf zwischen David und Goliath. "Da ist der große DAAD, mit untadeliger Reputation, besten Kontakten, hoher Vertrauenswürdigkeit und weitreichendem Einfluss in der Wissenschaftsszene", beschreiben ehemalige IC-Leiter ihre Situation rückblickend. Sich gegen ihn zu stellen könne "Karrieren kosten". Ihre Namen wollen sie lieber nicht in der ZEIT lesen. Aber die Geschichte ist ihnen wichtig, weil sie ein gängiges Prinzip im Wissenschaftsbetrieb hinterfragt: das Befristungswesen.

In Forschung und Lehre spielen Organisationen und Hochschulen wenigstens in Sonntagsreden Lösungen durch. Im Wissenschaftsmanagement hat die Debatte noch nicht einmal begonnen. Für eine sozialpolitische Grundsatzfrage nach guter Arbeit im Maschinenraum der Wissenschaftsorganisation bieten die Klagen gegen den DAAD also eine Steilvorlage. Daneben setzen sie aber auch hinter die Konzeption der Außenwissenschaftsdiplomatie ein Fragezeichen: Kann und darf sich der DAAD in seiner Mission auf Kräfte stützen, die ihm zeitlich befristet nur über einen Fördervertrag verbunden sind?

Der DAAD Der DAAD Die Organisation fördert weltweit den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Seit seiner Gründung 1925 hat der Deutsche Akademische Austauschdienst zwei Millionen Akademiker im In- und Ausland unterstützt. Das Budget stammt überwiegend aus Bundesmitteln. Der DAAD ist heute in 60 Ländern präsent, mit 15 Außenstellen und 57 Informationszentren.

Ja, meint die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt, das Modell werde "den Wünschen der Bewerberinnen und Bewerber gerecht. Sie wollen ins Ausland und nehmen die Aufgabe sehr engagiert wahr." Schmidt sitzt im zuständigen Bundestagsunterausschuss. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass IC-Leiter im Ausland "wie Botschafter wahrgenommen" werden. Genau das sollten sie schließlich auch sein, "Botschafter für den Wissenschaftsstandort Deutschland". Das entspreche den Wünschen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.

Nach Informationen der ZEIT liegt die Vergütung für ledige IC-Leiter im Schnitt pro Jahr bei 65.000 Euro brutto – von denen der DAAD das Lektorengehalt an der Partnerhochschule abzieht. Der DAAD zahlt für die Leiter weder in die Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- noch in die Krankenversicherung ein. Derzeit laufen hierzu Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, und es bleibt abzuwarten, ob die DRV die Tätigkeit eines IC-Leiters als sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis klassifizieren wird oder es für korrekt hält, dass die Büroleiter-Tätigkeit mit einem "Stipendium" vergütet wird.

Das Personalmodell spart dem DAAD jedenfalls eine Menge Geld. Der Fördervertrag gibt ihm zudem eine Flexibilität, von der Wirtschaftsunternehmen träumen können.

Beispiel Lima: Dort wurde im März 2016 ein Informationszentrum "mit viel Enthusiasmus und 100 hochrangigen Gästen" feierlich eröffnet, wie auf der DAAD-Homepage noch heute zu lesen ist. Ein gutes Jahr später wurde das IC schon wieder dichtgemacht. Ohne mediales Echo, wohl aber mit diplomatischen Irritationen: "Die Interessenlage des DAAD und des AA (Auswärtigen Amtes, Anm. d. Red.) sind in Bezug auf das IC Lima nicht deckungsgleich", heißt es in einem der ZEIT vorliegenden Schreiben aus der Deutschen Botschaft in Peru an das Auswärtige Amt. Und weiter: "... während es dem DAAD offenbar darum geht, eine Festanstellung des hiesigen IC-Leiters und die damit verbundenen Personalkosten sowie eine mögliche Präzedenzwirkung auf andere IC-Leiter um jeden Preis zu vermeiden, sollte das AA auch die Wirkung einer Schließung des IC Lima auf die PER (peruanische, Anm. d. Red.) Regierung und die Wissenschaftsgemeinschaft sowie die Folgen für den Studienstandort DEU (Deutschland, Anm. d. Red.) im Auge behalten".