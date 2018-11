Dass sich mit medizinischen Notfällen Geld verdienen lässt, gegebenenfalls sogar recht viel Geld, ist in gewisser Hinsicht unschön, aber kaum noch zu unterbinden. Samariterdienste nicht umsonst anzubieten gehört zu den großen Errungenschaften der Moderne. Man nennt es auch Marktwirtschaft, das Gesetz von Angebot und Nachfrage, Sie wissen schon. Die Nachfrage nach Leben übersteigt nun einmal das Angebot an lebensrettenden Maßnahmen bei Weitem, so etwas treibt die Preise. Informierte Mitbürger werden nicht vergessen haben, dass man eine Zeit lang bei gewissen Chefchirurgen einer gewissen Universitäts- und Kleinstadt gewisse Organe zu Transplantationszwecken schneller bekam, wenn man zu einer gewissen Zuzahlung bereit war. Expresslieferung kostet immer extra. Für unsere Rätselfreunde sei der Tipp hinzugefügt, dass es sich nicht um einen Service von Amazon Prime gehandelt hat. Aber während wir noch über diese und andere Fragen zu einem neuen großen Gesundheitsquiz nachdachten (vielleicht engagiert uns ja mal Dr. von Hirschhausen), überraschte uns das Hamburger Abendblatt mit der Nachricht, dass ein privater Krankenwagenbetreiber, bisher eher passiv im Patientenlieferservice tätig, nun auch in das ganz große Notfallrettungsgeschäft einsteigen will. Feuerwehr und Wohlfahrtsverbände haben sich gegen die privatwirtschaftliche Konkurrenz zu wehren versucht, aber ein Gericht entschied, dass unternehmerische Initiativen nicht erstickt werden dürften. Es gibt offenbar ein Grundrecht aufs Profitmachen, die Menschenrechtscharta wird wohl immer unvollständig zitiert. Die neue Quizfrage lautet daher, speziell an den Schlaganfall- und Infarktpatienten gerichtet: Wie teuer wird die Blaulichtfahrt über mehrere rote Ampeln hinweg, wenn dabei zweistellige Renditeziele erreicht werden müssen? Auch hier ein Tipp für den Lösungsweg: Tragen Sie die roten Ampeln auf der x-Achse, die Rendite als Prozent vom Umsatz auf der y-Achse ein, und zeichnen Sie eine Kurve unter der Annahme, dass alle drei Ampeln eine überflüssige Herzinjektion verabreicht wird, die der Krankenkasse verrechnet werden kann. Hierzu als Hintergrundinfo: Private Rettungssanitäter sind zu medizinischen Maßnahmen nach eigenem Ermessen berechtigt, während traditionelle Dienste sich an Vorgaben der Leitzentrale halten müssen. Wie finden Sie das? Na, kommen Sie schon, zögern Sie nicht so ängstlich, und steigen Sie ein! Wir hoffen, wir haben Ihren Geschäftsinstinkt geweckt. FINIS