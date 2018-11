Bei den Zwischenwahlen ist weder eine blaue noch eine rote Welle durch Amerika gerollt. Das Wasser färbte sich lila; die Republikaner (rot) legten im Senat mit zwei Sitzen zu, die Demokraten (blau) kaperten das Repräsentantenhaus mit einem Plus von über 30. Das ist kein Mandat. Bis auf zwei Ausnahmen haben die Midterms seit 1946 immer die Präsidentenpartei gestutzt; im Durchschnitt um 37 Sitze im Unterhaus. Das bescheidene Minus der Roten war also vorgegeben – die übliche Reaktion der Enttäuschten und Frustrierten.

Hat sich das Land polarisiert? Richtiger ist "sortiert". Junge, Schwarze, Städter, Frauen und Gebildete haben eher Demokraten gewählt. Besserverdiener und Landbevölkerung haben für die Republikaner gestimmt. Das ist ebenfalls nicht neu. Das weite Land zwischen den verstädterten Küsten ist und bleibt knallrot eingefärbt.

Die Quasi-Alleinherrschaft des Donald Trump ist nun Geschichte

Interessanter ist der Blick auf die Demokraten. Ihr Teilsieg hat die amerikanische Tradition des divided government wiederhergestellt – das Weiße Haus in der einen, das Parlament in der anderen Hand. Die Welt darf ein wenig aufatmen. Der marodierende Elefantenbulle Trump trägt jetzt an den Hinterbeinen eine Kette. Seine Quasi-Alleinherrschaft ist Geschichte.

Interessanter noch ist, welche Blauen das Rennen gemacht haben. Die linken Hardliner haben nicht reüssiert. Hauptsächlich Zentristen haben den Republikanern Sitze geraubt. Die Verschiebung zur Mitte hilft dem Land wie der Partei. Eine moderate, taktisch schlaue Opposition wird Trump nicht die Vorlagen liefern, die er im agitatorischen Twitterkrieg in seine Waffen verwandeln kann.

Er wird es versuchen, weil er so ist, wie er ist – ein Populist ohne Maß und Anstand, der weiß, wie er seine Basis gegen die "Eliten" aufwiegeln kann. Wenn die Demokraten die Interessen über die Ideologie stellen, könnten sie es schaffen, ihre einstigen Stammwähler – die Arbeiterschaft, den industriellen Mittelwesten – in ihr breiteres Zelt zurückzuholen. Einen linken Feuerkopf wie die Senatorin Elizabeth Warren werden sie 2020 nicht aufstellen. In der Mitte wachsen ihre Chancen, Trump bei der Präsidialwahl 2020 aus dem Weißen Haus zu vertreiben.

Doch darf sich in Europa niemand Illusionen über die Amtsenthebung machen. Mit ihrer neuen Mehrheit könnten die Blauen die Anklage im Haus durchsetzen, aber der Senat muss das Urteil fällen. Die Verurteilung war schon immer ein Hirngespinst – und jetzt erst recht, nachdem die Roten ihre Vormacht im Senat ausgebaut haben.

Die Demokraten können Trump im Unterhaus quälen. Sie beherrschen die Ausschüsse, sie können unter Strafandrohung Trumps Mannen verhören und Dokumente anfordern. Aber Impeachment? Sie wissen, wie es den Republikanern ergangen ist, als sie Bill Clinton frühpensionieren wollten. Der hatte schnell die Sympathien des Wahlvolks hinter sich.

Realistisch ist der Einsatz der Bewilligungsmacht. Eine Mauer nach Mexiko kann Trump vergessen; die Milliarden kriegt er ebenso wenig wie eine neue Steuersenkung. Trump wird harte Kompromisse bei der Aufrüstung machen müssen. Wohlfahrt statt Waffen ist eine Lieblingsspeise der Demokraten. Kurz ist die Kette beim Geld. Hier haben die Demokraten das Sagen.

Auch in der Außenpolitik? Hier ist die Kette sehr lang. Die Handelspolitik ist Präsidentensache; er kann Strafzölle gegen die EU und China ohne das Parlament verhängen, auch per Ukas bestimmen, wer ins Land kommt (bis die Gerichte ihn stoppen). Der Kongress kann ihn nicht zwingen, den Iran-Deal zu ehren oder die Saudis zu verstoßen. Truppen kann der Präsident jederzeit nach Gutdünken einsetzen; erst wenn das Geld ausgeht, kann das Unterhaus mitreden.

Zwang nein, Züchtigung ja – etwa durch hochnotpeinliche Untersuchungen der "Russia connection". Donald Trump wird weiter die Verachtung für Freunde und den Flirt mit den Autoritären auskosten. Er weiß, dass die EU nicht ohne Amerikas Markt und Schutzschirm auskommt. Das ist das Elend der Europäer. Sie könnten sehr wohl eine eigene Verteidigung aufbauen, aber das wird länger dauern als die Amtszeit von Trump. Inzwischen kann Europa Mut schöpfen, haben doch die Midterms Amerika zart in Richtung Mitte verschoben. Sie sollten die Zeit nutzen, um den Populismus und Protektionismus im eigenen Haus zurückzudrängen. Ein Trump ist genug.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio