Ich bin seit 2005 Pförtner an der LMU München. Das Institutsgebäude an der Oettingenstraße beim Englischen Garten ist wie ein eigener kleiner Campus. Bei uns gibt es Vorlesungen und Seminare für Informatik, Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Ethnologie und Japanologie. Ich sitze in einem eigenen Pförtnerhäuschen hinter einer Scheibe und habe Blickkontakt zu den Studenten, die ankommen. Sie sehen aber oft nicht, dass ich im Rollstuhl sitze. Ich bin querschnittgelähmt, seit ich in Afghanistan, wo ich herkomme, 1991 mit einem Auto über eine Landmine gefahren bin.

