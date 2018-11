Bevor Sie nun sagen: Was für ein schräges Thema, es ist schließlich bald Winter – hier im Norden gibt es Leute, die aus sommerlicher Nostalgie zu jeder Jahreszeit Eis essen. Aber das kann noch so gut sein, ein Ärgernis bleibt: die Serviette, die man zum Eisbecher an den Tisch bekommt. Diese ist aus dünnem Papier, klein – und wer sie benutzen will, stellt fest, dass sich damit das um den Mund oder auf die Hand geschmierte oder auf den Tisch getropfte Eis zwar malerisch verteilen, aber nicht entfernen lässt. Das Papier saugt das Eis nicht auf.

Generationen von Eltern mit kleinen Kindern kennen das: Man verlässt mit dem eisverschmierten Nachwuchs die Eisdiele, man zückt ein eigens mitgenommenes Taschentuch oder marschiert auf die Toilette, um Gesichter und Hände zu säubern. Und wenn man die Toilettentür wieder öffnet, fällt einem auf, dass man sie vorher leider mit eisverschmierter Hand geschlossen hat. Ist es da ein Wunder, dass einerseits so wenig Geschäftsessen in Eisdielen stattfinden, andererseits aber so viele Dates, bei denen das Ablecken der Finger und Münder ja ohnehin einen gewissen Stellenwert hat?

Das will sich nicht jeder Eisliebhaber antun, was sich beim Eisdielen-Personal offenbar noch nicht so ganz herumgesprochen hat. Die Mitarbeiter runzeln nämlich auf die Frage nach einer richtigen Serviette erstaunlich häufig irritiert die Stirn. Und rücken dann mit einer weiteren Garnitur der nutzlosen Papiertüchlein an.

Sind echte Servietten zu teuer? Man zahlt doch für am Tisch servierte Eisbecher inzwischen oft schon mehr als für ein Mittagsmenü im Burgershop – und dort herrscht kein Mangel an saugfähigen Servietten.

Glücklicherweise ließen sich immer mehr Eisdielen davon inspirieren, sagt Annalisa Carnio von Uniteis e. V., der Vereinigung der handwerklich arbeitenden italienischen Speiseeishersteller in Deutschland, und böten ordentliche Servietten an. Beziehungsweise überhaupt Servietten. Denn, und das ist das Missverständnis, die Papierstreifen sind eigentlich keine Servietten. Ursprünglich kamen sie in italienischen Eisdielen zum Einsatz. Kaufte jemand sich dort eine Eiswaffel, griff der Eismann zum Papierchen und erst damit die Waffel, um sie nicht mit der Hand zu berühren. Eis essen im Sitzen und aus großen Bechern, das kam erst mit den vielen Touristen auf. Und als diese nach Servietten fragten, drückten ihnen die Eisleute mangels Alternativen halt schnell die Hygienepapierchen in die Hand. Aus dem Mangel wurde eine Tradition, die sich mit den Eisdielen auch in Deutschland verbreitete. Und die, gesteht Annalisa Carnio, "mich auch stört".

Vielleicht nicht mehr lange. Das Problem sei so bekannt, sagt sie, dass vielleicht schon auf der nächsten Eismesse "eine Lösung" vorgestellt werde. Das ist natürlich schön. Allerdings wird es dann auch in der Eisdiele nicht mehr so sein wie früher.