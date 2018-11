© Edition Atelier

Selten wurde die Welt der kleinen Leute mit solch gnadenlosem Blick beschrieben. Die Verkäuferinnen in einem Warenhaus, schrieb die Schriftstellerin und Journalistin Else Feldmann, seien hinter dem Ladentisch dahingewelkt und dabei bissig und grob geworden: "Sie beschimpfen die kleinen Lehrmädchen, die sie beneiden um ihre rosigen Wangen und glänzenden Augen, die sie hassen wegen ihrer Jugend." Ein anderer ihrer Berichte beschäftigte sich mit der schlechten medizinischen Versorgung rachitischer Kinder und gipfelte in dem Satz: "Jede Stunde ein Fluch, jeder Tag eine Hölle."

Es ist die literarische Wiederentdeckung des Jahres: die jüdische Journalistin und Schriftstellerin Else Feldmann. Ihre Zeitungsreportagen aus der Zwischenkriegszeit liegen nun unter dem Titel Flüchtiges Glück erstmals in Buchform vor. Nach ihrem Tod im Vernichtungslager Sobibor im Jahr 1942 war die genaue Beobachterin fast vollständig in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht: Ihre Artikel, die an der Schnittstelle von dokumentarischem Bericht und erzählerischer Vignette angesiedelt sind, bestechen durch narrative Dichte und eine fast atemlose Weltwahrnehmungssucht. Sie gehören zu den bedeutendsten Dokumenten des bitteren Alltags im Wien der Ersten Republik.

Feldmann konnte Elendsmilieus in wenigen kompakten Sätzen schraffieren und auf diese Weise plastisch und transparent werden lassen. "Sie hat einmal gesagt, dass Beobachten für sie das Allerwichtigste war", sagt Jorghi Poll, Leiter des Wiener Kleinverlages Edition Atelier, der die Reportagen von Else Feldmann herausgebracht hat. "Sie schrieb Alltagsdialoge sehr genau mit und spitzte dann erzählerisch zu."

Else Feldmann, die 1884 in Wien in einer ärmlichen jüdischen Familie zur Welt kam und sechs Geschwister hatte, kann gut als Beispiel für weibliche Selbstermächtigung gelten. Beflügelt von einem starken Aufstiegswillen, gelang es ihr, in einer Lehrerinnenbildungsanstalt aufgenommen zu werden – nur um schließlich die Ausbildung abbrechen zu müssen und in einer Fabrik zu landen, nachdem der Vater seinen Job als Handelsvertreter verloren hatte. Doch Else Feldmann gab nicht auf und begann Texte zu verfassen.

Die biografischen Eckdaten zu ihrem Leben sind spärlich, spätestens ab 1908 lassen sich jedoch Veröffentlichungen nachweisen: Erst erscheinen kleine Erzählungen, bald auch Jugendgerichtsreportagen und journalistische Berichte zu Themen wie Kindernot, Jugendkriminalität und dem Leben in den Armenbezirken der Stadt. "Es war keine Arbeit zu finden", heißt es einmal. "Und jede, die man fand, war mit Erniedrigung, Ausbeutung und Unmenschlichkeit verbunden."

Bereits in den 1910er-Jahren entfaltete Else Feldmann eine umfangreiche publizistische Tätigkeit in Blättern wie dem Abend, dem Neuen Wiener Journal, der Neuen Freien Presse und dem Magazin Die Frau. Sie versuchte sich sogar an einem Theaterstück mit dem Titel Der Schrei, den niemand hört. Das "Trauerspiel aus dem Ghetto" wurde 1916 an der Wiener Volksbühne uraufgeführt, aber wegen mangelnden Publikumszuspruchs bald wieder vom Spielplan genommen. Arthur Schnitzler, mit dem die Autorin zumindest bekannt, wenn nicht gar befreundet war, schrieb lakonisch: "Es sind ihr ein paar gut gezeichnete Figuren gelungen."

Doch zur vollen Blüte gelangte Else Feldmanns Reportage- und Erzählkunst erst nach dem Ersten Weltkrieg während des Zusammenbruchs des imperialen Regimes und der Geburtsschmerzen der Ersten Republik. Die Autorin, die unverheiratet geblieben war und sich ganz auf ihre publizistische Tätigkeit und ihren politischen Aktivismus im Rahmen der Arbeiterbewegung konzentrierte, schrieb nun vor allem für die sozialdemokratische Arbeiter-Zeitung. Ihre Artikel trugen häufig selbsterklärende Titel wie Bilder von der menschlichen Seele. Mutter und Sohn, Von Dienenden oder Die weinenden Kinder. Sie verfasste aber auch knappe, konzise Skizzen von Zelebritäten der Epoche, etwa dem Autor und Sozialreformer Josef Popper-Lynkeus, dessen Buch über die Nährkraft damals viel gelesen wurde. Eine andere Vignette ist der Künstlerin Käthe Kollwitz gewidmet, der sich Feldmann durch eine besondere Seelenverwandtschaft verbunden fühlte. "Sie hat keinen Lichtstrahl in ihrer Kunst", schrieb die Journalistin, "sie ist erbarmungslos in der Wiedergabe der Dinge, die sie gesehen hat. Nur Große dürfen sich das erlauben." Solche Formulierungen wirken fast wie Ansätze zu einem Selbstporträt.

Else Feldmann konnte sich mit autobiografisch gefärbten Romanen, etwa Leib der Mutter, und mit ihren dramatischen Reportagen einen gewissen Ruf erschreiben. Zum inneren Zirkel der bedeutenden Schriftsteller ihrer Zeit gehörte sie allerdings nie. "Als proletarische Autorin, die sozialkritisch schrieb," sagt der Verleger Poll, "konnte sie in der bürgerlichen Literaturwelt nie so recht Fuß fassen." Trotzdem hatte Feldmann durchaus bedeutende Fürsprecher. Der wichtigste war Felix Salten, Autor des Welterfolges Bambi und höchstwahrscheinlich auch des pornografischen Dauerbrenners Josefine Mutzenbacher. Der berühmte Schriftsteller urteilte in einer Rezension ihres Romans Löwenzahn, sie habe sich "mit ihrem Buch selbst auf einen ganz besonderen Platz gestellt". Auch das politische und soziale Wirken der überzeugten Sozialdemokratin beobachtete Salten mit Empathie. Feldmann sei in Wien bekannt gewesen als Fürbitterin für arme Kinder, für arme Mütter, für verlorene Existenzen: "Weichmütig, aber voll Beharrlichkeit, beständig in einem leisen Klageton, manchesmal sogar verknautscht, aber im Wesensgrund doch von einer zähen Energie, aus deren unablässiger Bemühung für so viele schon lebendige Hilfe wurde."

Das austrofaschistische Regime verbot 1934 die Arbeiter-Zeitung und damit Else Feldmanns wichtigstes Publikationsorgan. Ihre Artikel wurden spärlicher, nach 1938 sind keine Veröffentlichungen mehr nachweisbar. Die Autorin, die zeit ihres Lebens unter prekären Bedingungen gelebt hatte und nie Geld besaß, fiel nun endgültig in bittere Armut. Statt zu schreiben, pflegte sie ihre kranke Mutter, die bald verstarb. Und Else Feldmann selbst wurde 1942 von der Gestapo verschleppt und wenige Tage später im polnischen Vernichtungslager Sobibor ermordet. Das bittere Fazit, mit dem sie eine ihrer Reportagen beschloss, schien am Schluss auch für ihr eigenes Leben zu gelten: "Es war, als ob jemandem, der ins Wasser sprang, um sich zu ertränken, ein zynischer Witz nachgerufen worden wäre."



Else Feldmann: "Flüchtiges Glück", Edition Atelier, Wien 2018, 168 Seiten, 20,– Euro