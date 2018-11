"Was wäre gewesen, wenn?" ist ein beliebtes Gedankenspiel, das logischerweise keine Antwort hergeben kann. Aber es schärft die Fantasie. Was, wenn der Erste Weltkrieg, der vor hundert Jahren endete, nicht ausgebrochen wäre?

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Weltkrieg I war der größte Imperien-Killer aller Zeiten, der das Deutsche, russische, Osmanische und habsburgische Reich zerlegte, letztlich auch das britische. Kaiser und Sultane wähnten, mit dem Krieg ihre bröckelnde Herrschaft zu retten – ein kosmischer Irrtum. Hätte die Cousinage – Wilhelm, Edward VII, Nikolaus – doch bloß ihre Blutsverwandtschaft geehrt!

Dann wäre Armageddon ausgeblieben. Hätten doch die Generalstäbe kapiert, was der Amerikanische Bürgerkrieg fünfzig Jahre zuvor angerichtet hatte. Dann hätte Wilhelm nicht vom schnellen Sieg geträumt: "Ihr werdet wieder zu Hause sein, ehe noch das Laub von den Bäumen fällt." Der Amerikanische Bürgerkrieg war der erste moderne Krieg, die Generalprobe: der Massenaufmarsch mithilfe von Telegraf und Eisenbahn, Vernichtungswaffen wie Repetierbüchsen, Maschinengewehren und Handgranaten. Stacheldraht begünstigte den Grabenkrieg, der in Europa Millionen Gefallene fordern sollte. Selbst Panzerschiffe, U-Boote und Fluggeräte (Ballons) waren im Spiel. Im Sezessionskrieg hat Amerika mehr Menschen verloren als in allen anderen Kriegen seither.

Der Preis in Europa waren 20 Millionen Tote. England verlor eine ganze Generation seiner "best and brightest". Ohne den Ersten Weltkrieg kein Strafgericht in Versailles, kein deutscher Revanchekrieg im Zweiten, der weltweit 80 Millionen mordete. 1914 markierte das Ende der "Ersten Globalisierung" seit 1850, ein Wachstumsschub sondergleichen. Damals konnte man ohne Pass quer durch Europa reisen – wie in einem präexistenten Schengenland. Es folgten hochgetürmte Wälle gegen Menschen und Güter, Autarkie und die Große Depression – die Verelendung, die den Triumph der Totalitären von Iberien bis Sibirien geradezu vorbestimmte. Welche blutige Ironie! Hatte nicht Woodrow Wilson den "war to end all war" versprochen, der die Welt zum sicheren Hort für die Demokratie machen würde?

Unterstellen wir den Fortbestand des Habsburg-Reiches mit seiner milden Regentschaft über den Balkan. Dann kein Jugoslawien, das in den Neunzigern im Binnenkrieg zersplitterte. Franz Joseph, der seine "Völker vor den schweren Opfern des Krieges" bewahren wollte, war besser als Slobodan Milošević. Doch sollte der britische Außenminister Edward Grey recht behalten, als sein Land am 4. August 1914 den Krieg erklärte: "Jetzt verlöschen die Lichter in ganz Europa. Wir werden sie in unserem Leben nie wieder brennen sehen."

"Was wäre, wenn?" liefert keine Beweise, höchstens Plausibilität. Doch die uferlosen Folgen des Ersten Weltkriegs bewegen (und quälen) die Welt noch heute, hundert Jahre später. Diese bis dato größte Tragödie hat Revolutionen losgetreten, die Weltkarte umgezeichnet, Regime hinweggefegt, unsägliches Unheil gezeugt, den noch schrecklicheren Krieg gesät. "Die Weltgeschichte", lehrt der Philosoph Bertrand Russell, "ist auch die Summe dessen, was vermeidbar gewesen wäre." Deshalb darf man guten Gewissens darüber nachdenken, was nicht geschehen wäre, wenn Europas Lichter weiter gebrannt hätten.