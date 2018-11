Seit meiner Kindheit habe ich meine Haare lang getragen. Zuletzt reichten sie mir bis zur Hüfte. Doch nach mehr als 40 Jahren wollte ich wissen, wie es sich anfühlt, einen Bob zu tragen. Ich recherchierte, ob ich das lange, abgeschnittene Haar verkaufen könnte. Im Internet fand ich eine Kalkulation: Für 50 Zentimeter europäischen, blonden, ungefärbten und nicht chemisch behandelten Haares – in der Fachsprache heißt das "virgin" – könne man 400 Dollar bekommen. Nicht schlecht. Ich googelte Perückenmacher, fragte Friseure und eine Kostümbildnerin am Theater. Niemand wollte Haare ankaufen. Zwei Haarhändler sagten mir am Telefon, ich solle die Haare erst einmal abschneiden und ihnen schicken. Vielleicht bekäme ich 100 Euro dafür. Das war mir viel zu vage. In einem Forum fand ich dann Anzeigen von anderen Langhaarigen, die nach Abnehmern suchten. Ich postete mein Angebot – und bekam sofort vier Zuschriften.

Astrid Kremer, 54, lebt als Bekleidungstechnikerin in Hamburg.

Zwei waren von Händlern, zwei von Männern, die mir die Haare persönlich abschneiden wollten. Einer, nennen wir ihn Peter, bot mir dafür 400 Euro. Aber sein Angebot erschien mir seltsam. War das ein Hobby, ein Fetisch? Im Internet fand ich fast nichts dazu. Wenn es ein Fetisch war, dann kein verbreiteter. Wir verabredeten uns nach Feierabend im Büro von Bekannten. Mein Mann und eine Freundin würden dabei sein. Peter reiste mit dem Zug an. Als ich ihm die Tür öffnete, stand ein normaler, höflicher Mann vor mir, der sehr nervös war, fast schon niedlich. Peter kam herein, breitete seine Utensilien auf dem Tisch aus und wollte gleich beginnen. Er bürstete mir die Haare und teilte sie wie besprochen in drei Zöpfe.

Das Abschneiden ging dann schnell. Als die Zöpfe auf dem Tisch lagen, fragte er, ob er mir den Kopf scheren dürfe. Gegen Aufpreis. Das wollte ich auf keinen Fall. Mein Kompromiss war eine Bobfrisur, hinten sehr kurz, dafür vorne auf die Schulter fallende Haare, damit ich mich noch wiedererkennen konnte. Mit dem Frisieren gab er sich große Mühe. Besonders lange war er mit dem Ausrasieren meines Nackens beschäftigt, das machte ihm wohl besondere Freude. Er hatte sogar ein Rasiermesser dabei. Nachdem ich die neue Frisur betrachtet hatte, holte er die vereinbarte Summe aus einem Umschlag und gab sie mir. Aber mir fiel es schwer, mich von den abgeschnittenen Zöpfen zu trennen. Zwei wollte ich behalten, für den dritten einigten wir uns auf 350 Euro. Peter packte den geflochtenen Zopf ein und verabschiedete sich. Die anderen beiden Zöpfe liegen bei mir zu Hause in einer Schachtel. Denn sie sind ein Teil von mir.

