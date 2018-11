Elon Musk, der schillernde Frontmann beim kalifornischen Elektroautobauer Tesla, hat jetzt eine Aufpasserin. Sie heißt Robyn Denholm und ist gebürtige Australierin. Zwar darf Musk bei Tesla noch das Amt des Chief Executive Officer (CEO) ausüben. Die Leitung des Verwaltungsrats musste er jedoch an die 55-Jährige abgeben.

Die Neubesetzung kam nicht freiwillig zustande: Musk hatte im August per Twitter erklärt, er wolle Tesla von den Aktionären zurückkaufen. Doch daraus wurde nichts, auch weil er das Geld dafür, anders als von ihm angekündigt, gar nicht besaß. Für Musk war es nur ein spontaner Einfall – für die Börsenaufsichtsbehörde SEC jedoch ein Betrugsversuch. Um die Vorwürfe der Aufseher beizulegen, musste Musk nun als Chef des Verwaltungsrats zurücktreten. In Zukunft muss sich der Mann, der sich zutraut, die Autoindustrie weltweit zu revolutionieren, auf die Finger schauen lassen.

Die Rolle eines amerikanischen Verwaltungsrats ist noch am ehesten mit der des deutschen Aufsichtsrats zu vergleichen, die eines CEO mit dem Posten als Vorstandsvorsitzendem – obwohl in den USA eine Person auch beide Posten zugleich bekleiden kann. Die Umstände der Berufung Denholms zur obersten Kontrolleurin mögen eher ungewöhnlich sein. Dass die Wahl auf sie fiel, passt dagegen in die Zeit. Bisher war Denholm nämlich im Hauptberuf Finanzchefin bei Telstra, Australiens größtem Telekommunikationsunternehmen. Damit steht die neue Chefin des Tesla-Verwaltungsrats für einen neuen Trend: Finanzchefs in Unternehmen qualifizieren sich zunehmend für höhere Aufgaben. Und immer mehr Finanzchefs sind weiblich.

Prominente Beispiele gibt es gerade in Deutschland jede Menge. Vom Finanzressort an die Vorstandsspitze schaffte es beispielsweise Joe Kaeser bei Siemens, Guido Kerkhoff bei Thyssenkrupp und Timotheus Höttges bei der Deutschen Telekom. Frauen gibt es zwar immer noch keine auf den Chefsesseln der 30 Dax-Unternehmen. Aber in vier Fällen ist inzwischen eine Frau für die Finanzen verantwortlich: Melanie Kreis bei der Deutschen Post, Rachel Empey bei Fresenius, Helene von Roeder beim Wohnbaukonzern Vonovia und Dessi Temperley beim Nivea-Hersteller Beiersdorf.

Noch vor einigen Jahren galt der Job nicht gerade als Karrieresprungbrett. Als eine Art oberster Buchhalter wurden die Finanzchefs oft als Spaßbremsen gesehen, die nach einem strengen Blick in die Bilanz hochfliegende Pläne und Visionen abblocken. Als Kandidaten für den Vorstandsvorsitz wählte man lieber Ingenieure oder Vertriebschefs. Die einen, weil man glaubte, dass sie das Produkt verstehen. Die anderen, weil man hoffte, dass sie es verkaufen konnten.

Dass sich die Rolle des Finanzvorstands – international auch Chief Financial Officer (CFO) genannt – zunehmend gewandelt hat, liegt an verschiedenen Faktoren. Da ist zunächst der hohe Anteil von angelsächsischen Anteilseignern an deutschen Konzernen. Mit ihnen hielt auch in Deutschlands Vorstandsetagen die Maxime des Shareholder-Value Einzug: Oberstes Ziel der Unternehmensführung ist demnach die Steigerung des Firmenwertes für die Anteilseigner. Dafür ist es unter anderem wichtig, die finanzielle Struktur eines Unternehmens zu optimieren. Das hat zur Folge, dass die dafür zuständigen Manager eine weit prominentere Rolle spielen als zuvor.

Zudem ist der Aufstieg der Erbsenzähler eine Folge der Finanzkrise. Damals waren viele Anleger überrascht und geschockt von Risiken und Verlusten, von denen sie nichts ahnten. Von der Berufung eines Finanzchefs auf den allerhöchsten Posten erhoffen sich die Anteilseigner auch eine bessere Kontrolle und Übersicht über mögliche finanzielle Risiken.