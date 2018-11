Türkçe versiyonu için burayı tıklayınız

Die Ökonomen haben ihr Davos, die Sicherheitsexperten ihr München.

Der Frieden stand bisher gänzlich ohne Ort da. Bis vergangene Woche, als der französische Präsident Emmanuel Macron versuchte, dem Frieden mit Paris endlich eine Heimat zu geben.

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Vor genau 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg, und anlässlich dieses Jahrestags lud Macron Regierungschefs aus rund 70 Ländern ein. Paris machte er so zum "Gastgeber für den Frieden". Es scheint aber gar nicht so einfach, bei dieser auf dem Papier so bedeutungsvoll klingenden Initiative auch tatsächliche Ergebnisse zu erzielen.

Ich war vergangene Woche auch in Paris, wo ich das Friedensforum besuchte. Paris wirkte ehrlich gesagt weniger wie eine Hauptstadt, die den Frieden empfängt, als vielmehr wie eine vor Kriegsfurcht zitternde Stadt. Wer glaubte, Zigtausende Menschen würden Arm in Arm durch die Straßen ziehen und Friedenslieder singen, sah sich enttäuscht. Aus Angst traute der Frieden sich nicht auf die Straße. Die Polizei riegelte Hauptstraßen ab und belagerte die ganze Stadt. Der neue Krieg der Welt, Terrorangst und drohendes Chaos dräuten über der Stadt. Die Glocken, die vor hundert Jahren das Kriegsende verkündet hatten, läuteten nun wie Alarmglocken des Hasszeitalters.

Dem Frieden ist es bislang nicht gelungen, zur Basis hinabzusteigen und breite Unterstützung zu erhalten; für ihn einzutreten fällt nach wie vor den Staatschefs zu. Doch wer letzte Woche die Augen über die Reihen der politischen Führer gleiten ließ, sah statt Friedensaposteln vor allem Kriegsmasken. Das Pariser Friedensforum mutete an wie eine Vegetarierversammlung, die in einen Schlachthof einberufen wurde. Meines Erachtens lag der eigentliche Erfolg der Veranstaltung weniger im Treffen von Staatschefs wie Donald Trump, der wegen Regens einen Besuch auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof absagte, oder Tayyip Erdoğan, der während der Zeremonie ein Nickerchen hielt. Vielmehr liegt der Erfolg darin, hinter den Kulissen etliche Nichtregierungsorganisationen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengebracht zu haben. Während die Politiker im Rampenlicht standen, legten die NGO-Vertreter das Fundament für eine langfristig angelegte Zusammenarbeit von unten. Das Ziel: einen konstanten und dauerhaften Frieden etablieren.

Die von Reporter ohne Grenzen ins Leben gerufene Information and Democracy Commission, der auch ich angehöre, präsentierte zum Beispiel eine Deklaration, die von 25 Experten aus 18 Ländern verfasst wurde. Darin finden sich Empfehlungen für die immer komplexer werdende Kommunikationssphäre. Unterstützung erhielt die Deklaration auch von gewichtigen Staatschefs, vor allem von Macron.

In unserer heutigen Welt, in der sich Hassdiskurse rasant ausbreiten, mag Macrons Traum, Paris zu einem "Davos des Friedens" zu machen, verfrüht sein.

Wenn aber Paris ein "Davos der sozialen Solidarität" wird, könnte dies zur Bildung einer Basisbewegung des Friedens und gegen den um sich greifenden Populismus führen.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe