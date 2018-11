So wie es ein elektrisierendes Vergnügen ist, Roger Federer beim Tennisspielen zu beobachten, so stimulierend für die eigenen Neuronen ist es, Perry Anderson beim Denken über die Schulter zu schauen: Hier kann man lernen, was begriffliche Klarheit im Verbund mit großer Quellenkenntnis, vorangetrieben durch ein polemisches Temperament und in Schwung gehalten durch einen klassisch trockenen Stil, vermag.

Das jüngste Buch des marxistischen Historikers, der 1938 in London geboren wurde, knöpft sich den Begriff der Hegemonie vor, den erstmals Herodot verwendete, um zu erklären, weshalb sich die griechischen Stadtstaaten angesichts der persischen Gefahr unter der Hegemonie zuerst Athens, dann Spartas zusammengetan hatten. Seither wird der Begriff immer dort reaktiviert, wo man beschreiben möchte, wie ein Staat – oder seit Gramsci eine Klasse – die Vormacht zu erringen vermag. Und zwar nicht einfach durch Zwang, also durch Androhung von Gewalt, sondern mit zumindest zähneknirschend duldender Zustimmung der Unterworfenen.

Dem Hegemon muss es gelingen, so sieht es Anderson, den von ihm Beherrschten das Gefühl zu vermitteln, die Vorteile ihrer Fügsamkeit überstiegen deren Nachteile. Am besten funktioniert das, wenn der Eindruck entsteht, irgendwie zögen alle am gleichen Strang. Nato, Wall Street und Hollywood: Wenn militärische Kapazität, ökonomische Spielregeln und kulturelle Deutungshoheit ineinandergreifen, dann läuft die Hegemonie wie am Schnürchen und tut kaum weh.

Anderson ist Realist, er verurteilt nicht die Macht per se. Sie ist ein Faktum wie die Schwerkraft. Er will sie nicht abschaffen, das wäre utopisch. Will er sie in anderen Händen sehen? Und wenn ja: in welchen genau? Was diesen Punkt betrifft, lässt einen sein hochgelehrtes und elegantes Buch etwas ratlos zurück. Die Hegemonie der liberalen Ordnung ist ihm ein Dorn im Auge – selbst im Friedensnobelpreisträger Barack Obama sieht er vor allem einen der aktivsten Kriegsherren, die je im Weißen Haus residierten. Doch welches andere geschichtliche Subjekt die Rolle des Hegemons übernehmen und damit den ihr Unterworfenen die neue Abhängigkeit schmackhafter machen könnte als die alte vom westlich-liberalen Finanzkapitalismus – das zeichnet sich nicht mal am Horizont ab. Mit China kennt sich Anderson bestens aus, aber auch da schlägt sein Herz begreiflicherweise nicht höher.

In erster Linie geht es Anderson um Begriffsklärung – allerdings ist er Nominalist genug, um hinter der Begriffspolitik die Machtpolitik zu sehen. Wo der Hegemon keine Ordnungsleistung erbringt, von der die Unterworfenen auch profitieren können, ist seine Herrschaft nicht Hegemonie, sondern Usurpation. Und weil man prächtig streiten kann, wann was vorliegt, gehört zur erfolgreichen Hegemonie auch ihre Fähigkeit, über das Bewusstsein zu herrschen und als Hegemonie, nicht etwa als Gewaltherrschaft wahrgenommen zu werden. Was war das British Empire mit seinem bezwingenden Dreiklang aus Kanonenbootpolitik, Idealisierung des Freihandels und den regelgeleiteten Institutionen der City of London? Es gibt keine konsolidierte Herrschaft, die nicht auch Herrschaft über das Bewusstsein ist.

Zynisch könnte man sagen: Hegemonie ist sanfter Interventionismus mit effizienter Propaganda-Abteilung. Anders gesagt: Dem Begriff eignete schon immer etwas Heuchlerisches. Das Römische Reich mit seinen robusten Machtstrukturen, das andere unverblümt unterwarf, hatte ihn nicht nötig: "Sein Bedarf", schreibt Anderson, "an Ambivalenzen und Euphemismen war gering."

Über Gramsci schreibt Anderson: "Hegemonie war in seinen Augen polyvalent: undenkbar ohne Zustimmung, undurchführbar ohne Gewalt." Andersons eigener Sportsgeist gilt der analytischen Unterscheidungsfähigkeit: Er offeriert kein Politikprogramm, unter dessen Bedingungen Hegemonie abgeschafft wäre. Aber er möchte die Selbstbeweihräucherung des Westens geißeln. Er möchte denen ihre machtgeschützte Heuchelei unter die Nase reiben, die den Begriff allzu apologetisch gebrauchen, um den Status quo als einen der Freiheit und Selbstbestimmung zu verklären. "Die Sprache der Politik neigt in jeder Epoche zum Euphemismus, da die, die Macht besitzen oder nach ihr streben, ihre Karten nie gänzlich aufdecken wollen." Wenn wir die Dinge schon nicht ändern können, wollen wir sie doch wenigstens genau benennen!

Perry Anderson: Hegemonie. Konjunkturen eines Begriffs; a. d. Engl. v. Frank Jakubzik; Suhrkamp, Berlin 2018; 249 S., 18,– €, E-Book 17,99 €