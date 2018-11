Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), hat einen Plan, und er will ihn in die Tat umsetzen. Ende des Jahres – bis dahin sind es noch genau 46 Tage – will er etwas tun, das ihn endlich auch mal bei den Ländern des Euro-Raums etwas beliebter machen dürfte, die ihn zuletzt nicht mehr mochten. Etwa in Deutschland. Ende des Jahres soll nämlich Schluss sein mit dem massenhaften Kauf der Staatsanleihen durch die EZB.

Raus aus der Finanzierung von Staatsschulden! Der Schritt kommt zwar spät, aber er kommt wenigstens. Für Draghi, dessen Amtszeit Ende Oktober 2019 endet, kommt er auch genau richtig. Denn er erlaubt ihm, einigermaßen ehrenhaft abzutreten.

Eigentlich. Denn jetzt ist da: Italien. Die neue italienische Regierung hat sich in einem Streit mit der Europäischen Kommission verfangen, der Woche für Woche an Dramatik gewinnt. Es geht um die Neuverschuldung des ohnehin schon hoch verschuldeten Landes. Die EU will weniger, die Italiener wollen mehr. Und Vizepremier Matteo Salvini hat dabei die schärfste Waffe gegen die ernsten EU-Diplomaten entdeckt: Er veralbert sie. In einer Rede am vergangenen Sonntag sagte er, es fehlten nur noch Columbo und Derrick, dann hätten die Italiener alle Inspektoren im Land. Abrücken wolle er im Übrigen von nichts. Am Dienstag lief dann wieder mal eine Frist ab, innerhalb derer die Italiener sich erklären sollten. Man gefiel sich dort darin, die Frist (bis Mitternacht) bis zum späten Abend auszureizen.

Während beide Seiten pokern, gerät Draghi in den Blick. Schon fordern die Ersten, dass er den Ausstieg aus den Staatsanleihekäufen verschiebt. Doch das wäre das falsche Signal an alle anderen verschuldeten Länder Europas. Im Notfall rettet euch die Notenbank. Das wäre der Anfang vom Ende des Euro. Klüger wäre es also, wenn Draghi Salvinis Witz als Inspiration nutzen und Columbo imitieren würde. Dessen emotionalste Reaktion in 69 Episoden war es, einmal mit der Thermoskanne auf den Tisch zu hauen. Cool bleiben also. Je besser Draghi das gelingt, desto unangenehmer zwar für die Italiener, aber desto wahrscheinlicher, dass er selbst nicht eingreifen muss. "Ich bin zuversichtlich, dass eine Einigung gefunden wird", sagte er zuletzt. Sehr zuversichtlich sei er allerdings nicht. Genau so kann er es noch 46 Tage lang wiederholen.