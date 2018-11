© Petra Bahr

Der 9. November ist vorbei, die großen Reden abgedruckt, die Blumen vor den ehemaligen Synagogen verwelkt. Der 9. November ist vorbei. Die Kränze zertreten, die Lichter mutwillig kaputtgemacht, vom leuchtenden Stern sind nur Fetzen übrig.

Der 9. November ist für die beiden Frauen nie vorbei. Denn am Morgen danach werden sie daran erinnert, dass der Hass auf Juden keine Ruhetage kennt. Sie sitzen vor mir und könnten aus einer der aktiveren Kirchengemeinden kommen. Guter Humor, eine zupackende Art, zurückhaltendes Erzählen. Sie kommen nicht vom Hundertsten ins Tausendste, sondern bleiben bei ihrem Thema, ruhig und klar.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

Wie geht es Juden und Jüdinnen am 10. November und an den Tagen danach? Eigentlich sollte es nur eine Stippvisite werden, ein Besuch neben vielen Besuchen, ein malerischer Ort in Niedersachsen, der als Heilbad ausgewiesen ist. Hier heilt gar nichts. Ein kleines Bethaus, von außen nicht zu erkennen. Kein Schild, kein Hinweis, dass sich hier die kleine jüdische Gemeinde trifft, zum Gottesdienst, zum Lernen, zum Feiern. Ein ehemaliges Ladenlokal, ein Leuchter auf der Fensterbank, die Gebetsbücher liegen auf dem kleinen Tisch, die heiligen Schriften, die immer wieder neu verstanden, ausgelegt, geprüft werden wollen. Die Buchstaben, in denen sich der gute Geist der Gebote verbirgt, die Idee eines Gesetzes, das den Menschen dient. Draußen leuchten immer wieder unheilige Zeichen. Hakenkreuzschmierereien, Schweinewurst im Briefkasten, Drohbriefe, das gehört zum Alltag. Wie die Anzeigen bei der Polizei. Verfahren eingestellt. Während die Nachbarinnen aus den Kirchengemeinden den nächsten Gottesdienst vorbereiten oder sich über den verwüsteten Rasen vor dem Pfarrhaus ärgern, weil die Konfirmanden zu wild gekickt haben, räumen diese beiden hier Scherben weg und zerreißen Hetzpost. An jedem Morgen kann eine böse Überraschung warten, die Freundin aus Berlin, angepöbelt, die alte Frau zusammengeschlagen, beschimpft und ausgeraubt.

Wir haben uns lange sicher gefühlt in Deutschland, sagen sie. Das ist vorbei. "Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern, aber wir wissen, wo sie stehen." Und in der Zwischenzeit gehen sie in Schulen und zu Kirchengemeinden, halten Vorträge, diskutieren. "Wann können wir endlich aufhören, uns erinnern zu müssen?", fragt ein 16-Jähriger. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Was sind meine Reden und Predigten wert, was die Verlautbarungen? Es gibt keine Tagesordnung, zu der wir zurückkehren könnten, bis zum nächsten Jahr. Jetzt ist die Zeit. Jetzt, an einem sonnigen 12. November, sitzt mir der Jude Jesus gegenüber und sieht mich stumm an.