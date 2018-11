Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

7 Wenn Walzer als Standard, darf Pogo als so was gelten 11 Ort guten Überblicks oder kunstvoller Anblicke 15 Au, au, wie kommt der Wortewohlbedenker oft rüber? 17 Aus den Wolken muss es fallen, aus der Götter Schoß das Glück, und der mächtigste von allen Herrschern ist der ... (Fr. Schiller) 19 Aus einem "Ich trinke vier täglich" schon herauszuhören 20 Nicht gerade ausufernd als nette Abwechslung von heimischer Scholle 21 Traten gehäuft auf, nachdem Sense und Sichel sausten 23 Nicht Mond noch Erdkern lagen ihm zu fern als Reiseziele 24 Wo der Verdacht einkehrt, nimmt die ... Abschied (Sprichwort) 25 Kapitalbeweger im Häuserblock- oder Hosentaschenformat 27 Künstliche Festlegung, wider den 7 waagerecht 29 Wie sich der Eileviel für den ersten Platz an der nächsten Ampel interessiert 30 Benennt ärgerlicheren Fall, aber schönere Schrift 32 Ein Vorgeben, ein anderer zu sein, der vorgibt, ein anderer zu sein 35 Verstehe man als dringliche Mahnung, sobald er fast leer 37 Wünschenswert, wo Vorhaben bejahenswert 38 Garanten der Körperbelüftung – in einem Wort: machen der Freiheit einen Strich durch die Rechnung 41 Wackeldackels Lebensinhalt 42 Ergänzt Redners Stellen oder Legen, doch nie Setzen 43 Wir mögen’s keinem gerne ..., dass er was kann, was wir nicht können (W. Busch) 44 Bieten entsprechende Gelegenheit für Gleit-Flug-Begeisterte 45 Ein Hantieren mit unsichtbaren Leinen und Gerten

Senkrecht:

1 Bis auf Weiteres darf’s so bleiben, das offizielle Streben mit Herz und Hand 2 In ihrem Tor das Karl- und Liesl-Musäum 3 Beschwingter Segler – ohne ihn keine unerträgliche Leichtigkeit des Seins 4 Beim Esser klar: ... er immer noch ’nen Nachschlag, wird er kaum ... bleiben 5 Fataler Dreh auf See 6 Klassischer Vertreter der Nachfolgegeneration 7 Sind gleich Produkte, indem Punkt um Punkt aufgereiht 8 Quasi wie die Lippe von Flipper, das Madel 9 Ausdauer ist das Fundament aller ... (H. de Balzac) 10 Die muss noch durch die Puppenstube 11 Der deutsche Letterman 12 Begrünte die Strahlen des Großen Sterns, unter anderem 13 Im Sehrlangsamgehen: mögen sehr lange stehen 14 Das könnte man sich ..., wär nicht wenigstens ein Lächeln Antwort 16 Charakterfazit der ausgesprochen unansprechenden Art 18 Entschieden besser vor wichtiger Entscheidung 22 Rezept für alle Cocktails: Die richtigen ... auf richtige Art ...! 26 Lebenskunst: sich so fühlen auch ohne 40 senkrecht 27 Im Dogenpalastumfeld gesehen oder auf luftigem Weg auf die Höhe 28 Lässt Karibikträume entstehen hinter der Ohrmuschel 31 Namentlich mit großem 26 senkrecht verbunden, einst in Fernwest 33 Hat viel elementare Gemeinsamkeit mit fernerem unter den nahen Himmelskörpern 34 Nie Name einer Dame, sofern nicht mit nie im Bunde 36 War Lureen, als Jack sich für Ennis interessierte 39 Am Ende von Moselmünde: kehrt immer wieder, wie ersehnt 40 Sprichwörtlich: ... kommt mit Schritten und geht mit Sprüngen

Lösung von Nr. 2458 (ZEITmagazin Nr. 46/2018):

Waagerecht:

6 GEMEINWOHL 11 SUPPEN 13 FREIHEIT 16 indianische RAUCHWOLKE 19 "Unter-Sagen" und UNTERSAGEN 20 HEIKEL 21 PECH 23 RESTE 24 KAIS 26 REGEL 28 HAUBE 30 TECHNOKRAT 32 "DALLI, dalli!" 33 HOEHE 35 DIENST 37 ENTE in Kli-ente-l 38 Einbäume als BOOTE 39 KERN-beißer 40 Dienstag von Tyr/Tiu, ASE 41 INTERESSANT 42 LEITERN 44 Giovanni Antonio Canal, gen. CANALETTO 45 OBERON (Shakespeare, "Ein Sommernachtstraum")

Senkrecht:

1 FEEN 2 George Orwell, "Farm der TIERE" 3 SORGE 4 RUHE 5 TELE(-objektiv) 6 GRUENDEN 7 MITHALTEN 8 NISSE 9 HAEKCHEN in der To-do-Liste 10 LUNA = Mond (span., ital.) 11 SCHINDEL zum Dachdecken 12 POKER 14 HERULER 15 TATTOOS 17 WIRKEN 18 KLETTERN 22 CHANTAL aus a-n-l-a-c-h-t 25 SOIREE 27 Innenstadt-, Rettungs-GASSEN 29 BIBEL 31 Hecktor und HEKTOR ("Ilias") 33 HOSEN-träger 34 ETAT 36 NATO 43 IRA = Zorn (lat.)