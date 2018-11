Sieht schon gar nicht so schlecht aus, wie er da sitzt, im Raucherraum des Schauspielhauses. Da ist schon das warme Orange in den Haaren, der feingliedrige Körper, das kantige, schmale Gesicht. Die Augen, noch beide blaugrün. Und der Blick, entschlossen und auf eine sympathische Art manisch. Wie der junge Bowie, Anfang der Siebziger, kurz nach Veröffentlichung von Space Oddity, seinem zweiten Studioalbum. Allein die dunkle Kontaktlinse fehlt noch.

Aber nur auszusehen wie David Bowie ist Alexander Scheer auf keinen Fall genug.

Von diesem Samstag an spielt der 42-Jährige am Schauspielhaus die Hauptrolle in David Bowies Musical Lazarus. Wobei "Spielen" bei Scheer nie so ganz stimmt, Scheer will mehr. Was er anstrebt, ist eine totale Transformation; es geht ihm nicht darum, Bowie darzustellen, er will Bowie werden.

Wie geht das? Das, sagt Scheer, wisse er zwar, aber erklären, nein, das könne er nicht wirklich. Und dann tut er es doch.

Das Raucherzimmer ist dafür ein idealer Ort. Auf dem Tisch steht ein Monitor, der das Bühnengeschehen überträgt, daneben stehen gelassene Flaschen, im Raum ein paar Stühle und ein riesiger Aschenbecher, an der Wand eine Bahnhofsuhr. Ein Nebenschauplatz des Theateralltags, hier ist alles immer im Werden. Ab und an kommen Kollegen herein, für eine Zigarette, einen kurzen Plausch. Scheer erträgt ihre Anwesenheit, anfangs. Später bittet er sie freundlich, aber entschieden hinaus. Er will nicht gestört werden beim Verfolgen seiner Gedankengänge, jede Irritation ist schädlich.

Das Musical Lazarus schrieb David Bowie zeitgleich zu seinem letzten Album Black Star gemeinsam mit dem irischen Dramatiker Enda Walsh – er schlägt darin den Bogen zu seinen musikalischen Anfängen. Und zu dem schrägen Science-Fiction-Film Der Mann, der vom Himmel fiel von Nicholas Roeg, in dem Bowie 1976 die Hauptrolle spielte: Thomas Newton, einen Außerirdischen, der auf die Erde gekommen ist, um nach Wasser für seinen Wüstenplaneten zu suchen. Aber dann zerbricht er, der Alien, an der Unmenschlichkeit der Menschen. 40 Jahre später, in Lazarus, ist der zur Unsterblichkeit verdammte Newton immer noch auf der Erde, versucht vergeblich, die Geister der Vergangenheit im Gin zu ertränken, und sehnt sich nach Erlösung. Lazarus ist ein Vermächtnis. Als das Musical am 18. November 2015 in New York uraufgeführt wurde, war Bowie schon schwer krank.

Natürlich ist dieser Newton nicht Bowie selbst. Aber er ist ihm genauso nah und fern wie seine anderen Kunstfiguren: Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin Sane und Thin White Duke. Für solche biografischen Rollen ist Scheer ein Spezialist. Er spielte schon Dieter Degowski, Blixa Bargeld, Friedrich Nietzsche, Keith Richards und den ostdeutschen Liedermacher Gerhard Gundermann – und zwar mit Haut und Haaren. "Deswegen bin ich angetreten", sagt er. "Weniger als 100 Prozent kann ich nicht. Ich halte immer Ausschau nach dem nächsten Kuckucksnest, in das ich mein Ei reinlegen kann, und bin gespannt, als wer ich da wieder ausschlüpfe."

Aber bitte: Was genau passiert denn nun in diesem Kuckucksnest, wie gelingt ihm die Verwandlung? "Wie immer, man geht erst mal in die Recherche, und die braucht Zeit." Scheer, der selbst Gitarre, Schlagzeug und Klavier spielt, umgibt sich seit Monaten mit Bowie-Musik, sogar sein Handyklingelton ist zurzeit ein Bowie-Song. Er liest Bücher über Bowie, vertieft sich in Filme und Dokumentationen, besucht die Hansa-Studios in Berlin, irrt durch den Hausflur in der Schöneberger Hauptstraße 155, wo der Sänger Ende der Siebzigerjahre lebte, und färbt sich die Haare orange. "Es fängt mit Äußerlichkeiten an, mit einer Körperlichkeit, die nicht die eigene ist, mit einem Gesichtsausdruck, einer Sprachmelodie, die man sich erarbeiten muss. Meine Strategie ist: Irgendwas wird ja in den Filtern hängen bleiben, wenn ich alles hineinwerfe. Im entscheidenden Moment aber muss ich das Material vergessen können und einfach nur spielen. Dann muss ich wieder intuitiv, wieder weich werden, mich dem Moment überlassen können, aber dann eben als die andere Figur."

Er spricht mit eindringlicher Stimme, manchmal lacht er kurz und selbstironisch auf, mehrmals erlischt die selbst gedrehte Zigarette, weil er vergisst, sie zu rauchen. Sein Akzent erzählt von seiner Ostberliner Herkunft. 1976 in Lichtenberg geboren, wächst Alexander Scheer im damals eher beschaulichen Friedrichshain auf, bricht nach der 11. Klasse die Schule ab. Er geht viel ins Kino, hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. In den Nachwende-Wirren spielt er sich durch die Off-Theater der Berliner Hinterhöfe und dreht Werbeclips. Regisseur Leander Haußmann besetzt ihn 1999 als Micha in Sonnenallee. Eine Entdeckung. Mit Haußmann geht er ans Schauspielhaus Bochum. 2004 spielt er am Hamburger Schauspielhaus einen legendären Othello in der Regie von Stefan Pucher und zur Musik von James Brown. Es folgen herausragende Filmrollen, etwa in Das wilde Leben, Carlos – Der Schakal, Westen, zuletzt Gundermann, dazwischen viele prägende Jahre an Castorfs Volksbühne. Es ist ein fulminanter Werdegang, der begleitet wird von Auszeichnungen und Preisen.