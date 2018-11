Das Rheintal zwischen Koblenz und Bingen: Weinberge und Burgen, zu viele Touristen und zu wenig Internet. Meine Freundin P. hängt die ganze Zeit an ihrem Telefon und hofft, dass das Netz zurückkehrt, weil sie gerade ein paar wichtige Termine eintüten muss. Aber zwischen St. Goar und Oberwesel bricht die Verbindung ständig ab. Ich trete aufs Gas in der Hoffnung, dass es im nächsten Ort besser wird.

Wird es aber nicht. In Bacharach hetzen wir auf der Suche nach Netz durch die Gässchen, panisch und ohne jeden Sinn für die Fachwerkromantik des alten Weinhändlerstädtchens. Und dann sind auch noch alle Parkplätze gebührenpflichtig. Öffentliche Toiletten? Könnte man erwarten in einem Ort, der von Besuchern geradezu überrannt wird. Aber denkste. Wir haben keine Zeit, den ganzen Tag mit der Organisation unseres Lebens zu verbringen! Wir müssen arbeiten! Doch vorher wollen wir wissen, wo wir schlafen, wo wir aufwachen und auf die Toilette gehen können. Wenn das geregelt ist, sind wir oft so erschöpft, dass wir nur noch schlafen wollen. Und manchmal klappt nicht einmal das. Bei Soltau in Niedersachsen, in der Nähe eines Truppenübungsgeländes, merkten wir zu spät, dass Prostituierte auf unserem Wanderparkplatz ihr Quartier aufgeschlagen hatten. In Porta Westfalica, unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, tauchte gegen Mitternacht eine Horde Jugendlicher auf, um es richtig krachen zu lassen.

Morgens ist die einzige Rettung oft: McDonald’s. Die meisten Filialen öffnen sehr früh, es gibt Kaffee für einen Euro, Strom für Telefone und Laptops, man wird in Ruhe gelassen. Eigentlich. Denn wenn am Nebentisch Kinder toben, schreien und herumspringen, helfen einem die besten Kopfhörer nichts.

Was auch nervt: ständig die gleichen Routen zu fahren. Von Norden nach Süden und zurück. Wir kennen an der A 7 jede Baustelle, jede Tanke, jeden Rastplatz. Wir wollten raus aus dem Trott. An schlechten Tagen kommt es mir vor, als hätten wir ihn bloß auf die Straße verlegt. Das liegt an unseren Terminen und daran, dass einige unserer Auftraggeber in Hamburg sitzen, wo wir zuvor gelebt haben.

Die Natur entschädigt für vieles. In Rüsselsheim, auf einem Feld bei der ehemaligen Opel-Rennbahn, fliegt ein Schwarm Schwalben über uns hinweg. Immer wieder hin und her; was erst mal aussieht wie das reine Chaos, folgt doch irgendeinem geheimnisvollen Muster. Und ich stehe da, nur einen Kilometer von den Sozialbauten entfernt, in denen ich aufgewachsen bin, und kann den Blick nicht senken. P. schnappt sich die Kamera, will dieses Spektakel einfangen. Alle Türen unseres Autos stehen offen. Die Schwalben fliegen im Zickzack direkt auf unseren Van zu – und kacken dann wie auf Kommando auf und in unser Auto. Schönheit hat eben ihren Preis.

Mit der Zeit werden wir gelassener. Machen weniger Termine, dafür mehr Umwege. Deutsche Vulkanstraße, Straße der Weserrenaissance, Deutsche Märchenstraße. Wenn es zeitlich hinhaut, versuchen wir, immer eine Woche an einem Ort zu verbringen, an dem wir noch nie waren. Ostwestfalen zum Beispiel, die Gegend um Rinteln, ist eine Entdeckung. Wir parken auf einer großen Wiese am See, erwachen jeden Morgen mit Blick auf den wuchtigen Renaissancebau von Schloss Varenholz. Und wir lieben die Abwechslung, die wir uns holen können. In Raunheim verbringen wir mehrere Tage an einer noch aktiven Kiesgrube. Schwimmen und arbeiten, während über uns im 60-Sekunden-Abstand Flugzeuge aus der ganzen Welt Richtung Frankfurter Flughafen donnern, so tief, dass man durch die Bullaugen fast die Gesichter der Reisenden erkennen kann.

Bibliotheken sind auch so Orte, die immer weniger Menschen zu sehen bekommen. Man findet heute ja alles im Internet. Für uns sind sie großartige öffentliche Plätze voller Wissen. Dort arbeiten wir am liebsten. Die Duisburger Stadtbibliothek zum Beispiel ist hochmodern, hervorragend ausgestattet, allerdings bekommt man den Toilettenschlüssel nur gegen den Personalausweis, weil auf den Klos in der Vergangenheit zu viele Drogendeals gemacht wurden. In Minden sitzt man an großen Tischen und muss sich von grimmigen Mitarbeitern beäugen lassen. Von Hamburg will ich hier gar nicht anfangen, da sind die Bibliotheken so eine traurige Angelegenheit, dass sie "Bücherhallen" heißen. Am besten hat mir die kleine Stadtbücherei in Porta Westfalica gefallen, sauber, aufgeräumt, etwas verwinkelt, Kaffee und Tee gegen Spende. Ein enthusiastischer Kreis von Ehrenamtlichen freut sich über alle, die länger bleiben.

Ich hatte mir zu Beginn einige Gedanken gemacht, wie viel wir arbeiten können, wenn wir keinen fixen Arbeitsplatz mehr haben, keinen Schreibtisch, an dem alle Unterlagen an ihrem Platz sind. Aber wir bekommen mehr hin als zuvor. P. stellt zwei Filme fertig, ein Exposé, zwei Vorschläge für neue Radioformate; ich schreibe einen Band mit Kurzgeschichten, werkele an meinem Roman, halte Vorträge, verfasse Reportagen und auch noch diese Serie. Wir sind effizienter geworden. Prokrastination ist was für Sesshafte.

Da nichts mehr selbstverständlich ist, freuen wir uns über die kleinsten Dinge: frische Wäsche, Vollmond und die Erkenntnis, dass man statt einer Reihe von Gewürzen auch einfach eine Tüte Zwiebelsuppe nehmen kann. Über die Heuschrecke, die auf der Unterseite des Fensters mitfährt. Zweitausend Kilometer haben wir sie an Bord. Bis sie eines Tages auf dem Boden des Beifahrersitzes liegt. Die Beinchen gefaltet wie zum letzten Gebet. P. legt sie auf einen Baumstumpf im Wald.

Nach zwei Monaten verbringen wir eine Nacht im Hotel. Der Veranstalter einer Lesung zahlt, und P. und ich wohnen das Zimmer so richtig ab: duschen, schauen fern, lungern im Bademantel herum. Um Punkt 6.30 Uhr sind wir am Buffet und bleiben, bis der Frühstücksraum schließt – und sind danach doch froh, wieder im Auto zu sein, weil es jetzt einfach unser Zuhause ist. Manchmal fühlen wir uns wie das amerikanische Verbrecherduo Bonnie und Clyde, wir beide gegen die Welt. Nur dass wir weder Tankstellen noch Banken ausrauben müssen (und schon gar nicht Menschen etwas antun). Unser Leben ist günstig geworden. 1.500 Euro haben wir in den ersten drei Monaten ausgegeben. Benzin, Essen, alles inklusive. Früher hätte uns allein die Miete das Doppelte gekostet.

Wenn wir so weitermachen, können wir uns von unseren Ersparnissen bald eine Wohnung an der Hamburger Elbchaussee leisten. Wollen wir aber gar nicht. Langsam fragen wir uns, wo wir den Winter verbringen wollen. Amerika klingt verlockend, die Heimat der rubber tramps. Im nächsten Jahr dann vielleicht in den Iran. Die Welt ist groß und die Zukunft offen.