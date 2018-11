Seit Wochen schon tropfte es durch die undichten Stellen in der hyperrigiden Sperrfrist dieses Buchs. Stetig und exklusiv. Michelle Obama selbst ließ es tropfen. In einem Gespräch mit ihrer Freundin Carla Hayden in New Orleans im September gab sie preis: "Es ist nicht leicht, jemandem zu sagen, dass man viel wert ist, besonders für Frauen. Den eigenen Wert zu kennen und ihn mit einer geldwerten Zahl zu benennen ist schwer." Es folgten, über ABC News, im exklusiven Gespräch mit der Journalistin Robin Roberts, Einblicke ins Privateste: Erstens, Michelle hat 1997 eine Fehlgeburt erlitten. Zweitens, beide Töchter sind durch künstliche Befruchtung entstanden. Drittens, die Obamas haben Hilfe in einer Eheberatung gesucht, denn eine Ehe ist harte Arbeit. Das waren die Kurznachrichten, Abteilung Intimstes.

