DIE ZEIT: Herr Bürgermeister, bundesweit steht die ehemals große Volkspartei SPD in allen Umfragen hinter den Grünen. Was geschieht da gerade?

Peter Tschentscher: Die große Koalition im Bund hat nicht so gearbeitet, wie man es von einer Regierung erwartet. Das gibt der Opposition Rückenwind. Und zweitens werden die Umweltthemen, der Klimaschutz, die Nachhaltigkeit im allgemeinen Bewusstsein stärker.

ZEIT: Dass es den Klimawandel gibt, weiß die Welt schon länger.

Tschentscher: Es ist auch schon immer bekannt gewesen, dass Nichtrauchen gesünder ist als Rauchen. Trotzdem war das über viele Jahrzehnte nicht relevant. Dann gab es in kurzer Zeit einen Stimmungswandel, und heute können wir uns kaum noch vorstellen, dass früher fast überall geraucht wurde.

ZEIT: Was bedeutet das für die SPD?

Tschentscher: Dass wir unsere Ziele zum Klimaschutz stärker herausstellen müssen, zum Beispiel in der Energiewende oder der E-Mobilität. Dort, wo die SPD regiert, wird deutlich, dass wir auf Nachhaltigkeit und ökologischen Fortschritt setzen.

ZEIT: Traditionell setzt die SPD auf Kohle, in einigen Bundesländern noch heute.

Tschentscher: Nein, die SPD setzt auf regenerative Energien. In einigen Bundesländern kümmern wir uns aber besonders um den Umstieg beziehungsweise den besten Weg dorthin.

ZEIT: Sprechen wir über Hamburg. Woran merkt man als Hamburger, dass jetzt Peter Tschentscher regiert?

Tschentscher: Daran, dass wir weiter vernünftig regieren, uns um die Modernisierung der Stadt und gute Bedingungen für Wirtschaft und Wissenschaft kümmern. Ich setze stärker auf den Dialog, mit Verbänden, Unternehmen und mit den Bürgerinnen und Bürgern. Alle zwei Wochen besuche ich einen Hamburger Stadtteil. Zu Peter Tschentscher im Gespräch kommen pro Abend 200 bis 300 Personen. Die Bürgerinnen und Bürger möchten ihre Themen und Probleme dort direkt vortragen und berichten auch Dinge, die ich noch nicht kannte. Das hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

ZEIT: Bis zur Wahl werden Sie so nicht alle knapp 1,9 Millionen Hamburger erreichen.

Tschentscher: Das nicht, aber es spricht sich rum, und ich erfahre unmittelbar, was den Menschen in Hamburg wichtig ist.

ZEIT: Wollen Sie von der Phase des Zuhörens auch mal dazu übergehen, Veränderungen anzukündigen oder eine Vision zu formulieren? Ein Projekt, wegen dem man sich an Sie erinnern wird?

Tschentscher: Es wird in Zukunft stark um den Klimaschutz gehen, über den die nationalen Regierungen zwar reden, der aber vom praktischen Handeln in den großen Metropolen der Welt abhängt. Dazu habe ich gemeinsam mit anderen Bürgermeistern von rund 70 Metropolen wie Los Angeles, Tokio und Paris eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. In Hamburg werden wir als Nächstes die Fernwärmeversorgung von der Kohle auf klimafreundliche Technologien umstellen. Zweitens wollen wir gemeinsam mit Schleswig-Holstein den gesamten Stromverbrauch unserer Länder aus regenerativen Quellen wie der Windenergie gewinnen.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

ZEIT: Sie kommen immer wieder auf den Klimawandel zurück. Ist dies das Thema, das Sie gerade am meisten interessiert?

Tschentscher: Das ist eines der Themen, die weltweit eine große Rolle spielen und um die ich mich besonders kümmere. Als der chilenische Präsident vor einigen Wochen bei mir im Rathaus war, hat er die Hälfte der Zeit über die Auswirkungen des Klimawandels gesprochen. Das bewegt die ganze Welt, auch die Hamburger.

ZEIT: Jedenfalls bewegt es Sie mehr als Ihre Vorgänger.