Alfred Dorfer © Peter Rigaud

In diesem Land kann man es wirklich niemandem recht machen. Immer findet sich jemand, der etwas auszusetzen hat, stets ist ein Nörgler zur Stelle, der Einspruch vorbringt, ein Korinthenkacker, der besserwisserisch seine Stimme erhebt. Da war beispielsweise kaum der Ruf nach einer höheren Akademikerquote bei Mandataren verhallt, der mit der berechtigten Forderung verbunden war, Politiker mögen doch höhere Bildungsstandards anstreben, drehte sich schon wieder der Wind. Als Stein des Anstoßes diente die Wiener Vizebürgermeisterin, die bald ihr Amt aufgeben wird. Das grüne Auslaufmodell bringt wohl deshalb gerade an der Themse sein Masterstudium an der renommierten London School of Economics zum Abschluss. Nun erlernt man bei einem Wirtschaftsstudium allerlei Wissenswertes, nur die Fähigkeit zur Bilokation wird an einer akademischen Bildungsstätte eben nicht vermittelt. Das hat zur Folge, dass die oberste Verkehrsplanerin der Stadt immer wieder Sitzungen schwänzen muss, was bei einem monatlichen Gehalt von rund 17.000 Euro in den Reihen der Opposition für Verwunderung sorgt. Völlig zu Unrecht natürlich, da es sehr wohl die Aufgabe des Volkes ist, Studienbeihilfen für seine Vertreter mit zu finanzieren. Die Erweiterung des Bildungshorizontes von Mandataren gibt es nicht zum Nulltarif. Wer klügere Politiker am Werk sehen will, der muss halt auch ein bisschen tiefer in die Steuertasche greifen. Die kleine Pointe am Rande dieser Fortbildungsgeschichte besteht darin, dass die Vizebürgermeisterin sich in ihrem Studium auf das Thema Städtemanagement spezialisiert hat. Zynische Wiener, die das segensreiche Wirken der grünen Frontfrau nicht zu schätzen wissen, werden nun stöhnen: "Leider zu spät!" Aber jedermanns Ziel sollte es doch sein, lebenslang zu lernen. Selbst dann, wenn wie in diesem Fall Wien davon nicht mehr wirklich profitieren wird können. Die heftigste Kritik kam übrigens von den Wiener Freiheitlichen und ihrem mutmaßlichen Spitzenkandidaten. Das ist nur allzu leicht verständlich, da bei dieser Fraktion Bildung ja besonders großgeschrieben wird. Zwar nicht im Ausland, wo stets der Feind nistet, sondern hier im eigenen Land. Wenn man sich etwa bei einer Studentenverbindung mit dem vielsagenden Namen Vandalia seine ersten Sporen (besser: Narben) verdient hat, erklärt dieser Umstand die geschliffene und filigrane Wortwahl. Während seiner weiteren Uni-Karriere brachte es der blaue Kritiker vom Leibfux des heutigen Parteichefs bis hin zum Göttervater Wotan, der für seinen Couleur-Namen Pate zu stehen hatte. Und der Chef von Walhalla besaß bekanntlich einen Mantel, der es ihm erlaubte, sich zur gleichen Zeit an mehreren Orten aufzuhalten. Da kann eine normalsterbliche Grüne selbstverständlich nicht mithalten.