Eine Frage bringt mich regelmäßig ins Schwitzen. Fremde heucheln mit ihr gerne Interesse bei der Großstadt-Küchenparty. "Und", lautet sie, "was machst du beruflich?" Meist versuche ich, elegant das Thema zu wechseln. Ich weiß ja, was kommt, wenn ich die Wahrheit sage und "Journalist" antworte. Dann gibt es immer einen, der es genau wissen will: "Journalist, aha! Und worüber schreibst du so?" Bleibt nur zu gestehen: "Über Religion, Kirche, Katholizismus." Da entgleisen in der Regel die Gesichtszüge der Umstehenden, und ich werde als enttarnter Gläubiger auf Kreuz und Rosenkranz gescannt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden