Das Internet irrt. Im Mi-Chii gibt es kein "vietnamesisches Streetfood". Erstes Indiz: Hier arbeiten gar keine Vietnamesen. Wahr ist aber, dass der Gastgeber Martin Schulz ein Faible für die vietnamesische Küche hat. Namentlich für die des Restaurants von gegenüber. Er ist mit den Inhabern des extrem beliebten Lunch-Lokals Oren-Ishii in der Kleinen Reichenstraße befreundet und eröffnete sein Restaurant Anfang des Jahres als Hommage, ohne das Konzept von dort nachzuahmen.

Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Seine Idee versteckt sich im Namen, der auch nicht vietnamesisch ist, sondern zusammengesetzt: Mi für Mi-Nudeln, die asiatischen Tagliolini. Chi für Hühnerfleisch. (Das dritte i ist ein Gruß über die Straße.) Eine klassische Kombination, bewährt auf Millionen Flügen: "Would you like chicken or pasta?"

Die meisten Gerichte hier basieren also auf Zutaten, die fast jeder mag. Aber Schulz ist keiner, der es sich einfach macht. Seine Nudeln walzt er selbst mit einer eigens importierten Maschine aus Japan. Schon das ist mehr, als man von Straßenküche erwarten darf.

Und man spürt den Unterschied auch, wenn man seine Stäbchen in die hübschen erd- oder bronzefarbenen Schalen versenkt: Diese Nudeln haben Struktur. Sie sind ein wenig rauer und fester als die gewohnte, oft schlabbrige Ware. Das können sie auch gut gebrauchen; denn die Küche heizt ihnen ein. Mit Erdnuss-Sauce, Chili-Karamell, Kokosmilch, Koriander, grünem Lauch, Röstzwiebeln, mariniertem Gemüse ... Nicht alles auf einmal natürlich, aber doch ziemlich viel gleichzeitig.

Diese Küche möchte sich nicht auf ein Land festlegen. Manche der gut zehn Gerichte erinnern an Vietnam, andere eher an Thailand oder Malaysia. Vor allem aber beschwören sie diesen Boah!-Moment, den jeder Westler empfindet, der zum ersten Mal mit dieser tropischen Geschmacksfülle in Berührung kommt. Und doch bleiben die Aromen im Mi-Chii stets trennscharf. Bei den Nudeln mit scharfem Hackfleisch, Shiitake-Pilzen und weich gekochtem Ei sind es die gerösteten Sardellen, die einen aus der Erwartbarkeit eines Hamburger Business-Lunch nach Asien katapultieren.

Souveränerweise versucht die Einrichtung nichts dergleichen. Fernöstlich wirkt nur die Glückskatze im Fenster, wenn nicht gerade die Tochter des Hauses mit ihr spielt. Der Rest des langen, schmalen Raums ist wohltuend kühl eingerichtet: an einer Wand blaue Kacheln wie im Schwimmbad, Barhocker in Eames-Manier, an der Decke ein Mikado aus Neonröhren.

Die Speisekarte hängt flipchartähnlich an der Wand. Vielleicht erinnert sie Schulz an seine Zeit als BWL-Student. Seit November hat sie drei Blätter: Hühnergerichte, Nudelgerichte und Spezialitäten des Monats. Das Huhn gibt es in Scheiben mit krosser Tapioka-Zitronengras-Kruste oder als halbes Hähnchen mit ebenso krosser Haut. Und so, wie Schulz das Nudelkochen in Paris und Singapur lernte, stecken er und sein Koch auch ins Fleischausbacken einen beträchtlichen Ehrgeiz. Selbst die Bruststücke kommen hier noch saftig auf den Tisch.

Es gibt asiatische Lokale, die stolz kundtun, dass sie ohne Glutamat kochen. Das Mi-Chii hat das nicht nötig, es spielt in einer anderen Liga. Hier wird so gut wie alles mit Akribie selbst gemacht, von der Chili-Marmelade bis zur Limo aus Zitrone, Ingwer, Kurkuma und Honig. Man merkt das, wenn man nach dem Mittagessen ins Büro zurückgeht, ohne Schwere im Bauch und Chemiegeschmack am Gaumen.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Martin Schulz wirbt nicht für sein Restaurant, er ist teurer als die Nachbarn, und am späten Nachmittag macht er zu. Er vertraut einfach auf gute Arbeit und eine tolle Idee. Chicken or pasta? Gern beides.