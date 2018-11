Die Folgen des Jahrhundertsommers beschäftigen Uwe Liebelt noch im November. Morgens prüft der Chef des BASF-Werks in Ludwigshafen noch vor dem Zähneputzen den Pegelstand des Rheins. Am vergangenen Freitag waren es bei Kaub, einem Dorf an der Lorelei, 37 Zentimeter. Die Binnenschiffe, die fast die Hälfte der Rohstoffe ins Werk bringen, brauchen voll beladen einen Pegel von mindestens 2,40 Metern. Liebelts Werk ist seit Monaten abgeschnitten.

Fließt zu wenig Wasser durch den Rhein, bekommt die deutsche Wirtschaft die Folgen unmittelbar zu spüren. Durch höhere Transportkosten und Produktionsverluste hat das Niedrigwasser allein die BASF im dritten Quartal dieses Jahres rund 50 Millionen Euro gekostet. "Je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, kann der Verlust im vierten Quartal sogar deutlich höher ausfallen", sagt Liebelt. Und auch andere Branchen sind betroffen: In Duisburg rief das Stahlwerk von Thyssenkrupp vorübergehend den Notstand aus, weil es von der Rohstoffversorgung auf dem Rhein abgeschnitten war. Bei Autoherstellern und in der Baubranche gibt es ebenfalls Probleme. Und für Privathaushalte im Süden sind Benzin, Diesel und Heizöl knapp und teuer.

223 Millionen Tonnen Rohstoffe werden auf deutschen Flüssen transportiert

Die niedrigen Wasserstände sind die Folge eines Sommers, in dem es so wenig regnete wie zuletzt 1911. Nun zeigt sich, wie wichtig die Wasserstraße Rhein für die deutsche Wirtschaft ist. Jährlich werden auf deutschen Binnengewässern 223 Millionen Tonnen Güter transportiert. Geladen werden vor allem Erze, Steine, Erden, Rohöl und Mineralölerzeugnisse, also Rohstoffe, die für die Herstellung anderer Produkte gebraucht werden.

Der Rhein ist die Lebensader der BASF in Ludwigshafen. An normalen Tagen machen bis zu zehn Binnenschiffe in einem der drei Häfen des Werks fest. Ein einziges trägt die Ladung von 160 Lastwagen. Sie liefern 10.000 Tonnen Rohstoffe, etwa das Rohbenzin Naphtha oder Toluol, den Grundstoff für Lösungsmittel und Kleber. Hinzu kommen täglich bis zu fünf Schiffe, auf denen Fertigprodukte für Kunden verladen werden. Aber wenn ein Schiff im Herbst 2018 überhaupt den Hafen erreicht, dann hat es nur noch einen Bruchteil der benötigten Ladung an Bord, weil es sonst zu tief im Wasser liegt.

"Bei verschiedenen Produkten können wir unsere Kunden nur noch eingeschränkt beliefern", sagt Liebelt. Denn betroffen ist das Zentrum des Werkes, der sogenannte Steamcracker. Das ist eine gigantische Anlage mit einem Gewirr aus Rohrleitungen, Schornsteinen und Tanks. Sie ist so groß wie 13 Fußballfelder, und mit ihr fängt in der Produktion vieles an. Mithilfe von Dampf wird darin das Rohbenzin aufgespalten. Aus den Bestandteilen werden wiederum neue Produkte hergestellt. "Aktuell können wir den Steamcracker nur mit einer Auslastung von 60 Prozent fahren", sagt Liebelt. "Dadurch kann es bei einzelnen Produkten zu Lieferengpässen kommen."

Liebelt hätte das gern geändert. "Alles, was wir auf Schiene, Straße oder Pipeline verlagern konnten, haben wir gemacht", sagt Liebelt. Doch das ersetzt nur ein Drittel der Schiffsmengen.

Mehr geht nicht. VTG in Hamburg, der größte Vermieter von Kesselwagen, meldet momentan eine Auslastung von 93 Prozent, der Rest wird repariert oder gewartet.

Auch 1.600 Lastwagen zu finden, die täglich die zehn Schiffe ersetzen könnten, ist praktisch unmöglich. Und selbst wenn das gelänge, würde der Verkehr in und um Ludwigshafen ebenso kollabieren wie die Warenlogistik des Werkes, die auf einen derart gigantischen Konvoi nicht vorbereitet wäre. Zudem sind die Alternativen teuer: Der Transport per Schiene ist bis zu dreimal teurer als der mit dem Schiff, Lastwagen kosten noch mehr.