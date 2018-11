DIE ZEIT: Frau Bischöfin, wann hatten Sie erstmals mit einem Missbrauchsfall zu tun?

Kirsten Fehrs: In der Nordkirche habe ich damit seit 2011 zu tun, seit ich als Bischöfin in die Aufarbeitung der Ahrensburger Fälle hineinging. Erfahrungen hatte ich in der Seelsorge bereits früher gesammelt, als ich eine Betroffene sexualisierter Gewalt begleitete. Das Bitterste ist, wie die sexualisierte Gewalt, die in unserer Kirche geschah, Leben beschädigte und zerstörte. Unsere Aufgabe ist nun die Aufarbeitung des Geschehenen sowohl individuell, mit Hilfeleistungen für die Betroffenen, als auch institutionell. Wo sind die spezifischen evangelischen Risikofaktoren? Wie setzen wir Schutzkonzepte um? Die evangelische Kirche ist von unten nach oben aufgebaut, als Kirchenleitungen müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. Ich sehe hierfür große Offenheit.

ZEIT: Auch die katholische Bischofskonferenz kann nicht durchregieren. Man sieht es daran, dass jetzt einzelne Bistümer eigene Wege gehen, etwa die klare Benennung von Tätern und Vertuschern fordern. Was will der "Beauftragtenrat für Schutz vor sexualisierter Gewalt" der EKD, dessen Sprecherin Sie sind, zuerst ändern?

Fehrs: Die Kirchenkonferenz, in der alle Landeskirchen vertreten sind, hat einen 11-Punkte-Plan beschlossen. Darin steht, dass es künftig eine zentrale Ansprechstelle in der EKD geben soll. Außerdem brauchen wir in allen Landeskirchen Aufarbeitungsprozesse, die wir dann in einer Metastudie zusammenbringen. Geplant ist ferner eine Studie, um das Dunkelfeld der nicht erfassten Fälle aufzuhellen. Für all das brauchen wir die Expertise unabhängiger Wissenschaftler. Mit denen wird man einen Vertrag schließen, der auch absichert, dass Disziplinarakten einsehbar sind und eine Veröffentlichung stattfindet.

ZEIT: Was schätzen Sie, wie oft Ihre Kirche eine Ahndung von Verbrechen vereitelt hat?

Fehrs: Viele Fälle sind strafrechtlich schlicht verjährt. Es gibt Fälle, wo Betroffene sich bei kirchenleitenden Menschen und Behörden gemeldet haben, die keine oder falsche Konsequenzen zogen. Trotzdem kann man ein Disziplinarverfahren durchführen, auch 20 oder 30 Jahre nach der Tat. Aber das ersetzt nie das Strafrecht. Im äußersten Fall kann ein Beschuldigter die Ordinationsrechte verlieren und damit seinen Beamtenstatus. Das Disziplinarrecht ist ungeeignet für das, was Betroffene wünschen, nämlich, dass der Täter angemessen bestraft wird und sie selbst Gerechtigkeit und Genugtuung erfahren. 2014 gab es eine Nachschärfung des Disziplinarrechts. Seither werden Betroffene als Zeugen gehört, können dabei anwaltliche Hilfe beanspruchen.

ZEIT: Welche weiteren Reformen sind aus ihrer Sicht nötig?

Fehrs: Die Sensibilität für eine grenzachtende Kultur ist gewachsen. Auch müssen wir die Betroffenen stärker einbeziehen. Und es ist bis in die Gemeinden und Einrichtungen hinein wirklich nötig, dass wir uns mit Risikofaktoren und Schutzkonzepten beschäftigen. Wir fangen lange nicht bei Null an. Wir dürfen damit aber noch lange nicht aufhören.