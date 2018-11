Wie so viele Gymnasiasten schrieb auch er Gedichte. Doch bevor er sich ganz der Poesie widmete, machte er sein Abitur, studierte dies und das, mal hier, mal dort. Mit 21 Jahren feierte er seinen literarischen Einstand mit einem kleinen Gedichtband. Nach dem Tod des Vaters legte er sich einen neuen Namen zu, ein Anagramm des Familiennamens. Er inszenierte sich als Star der neuen Dichtergeneration, veranstaltete literarische Abende und pflegte seine Allüren.



Ein Maler beschrieb ihn als "klein von Gestalt, schwarze Locken, sein Gesicht erleuchtet durch feurige und schalkhafte Augen". Und einer seiner Freunde hielt ihn für einen "pfiffigen, launischen Kobold, ein gefährlicher Berggnom, den seine eigene Zauberkunst aufregt und bedrückt". Waren das freundlich charakterisierte Vorzeichen psychischer Labilität? Der junge Dichter isolierte sich jedenfalls immer mehr, galt bald als wunderlich, brach mit seiner Familie und versank immer tiefer in einer Psychose. Er zog von einer Heilanstalt zur nächsten, begab sich in ärztliche Behandlung und lebte in privater Pflege. Zuletzt verbrachte er fast zehn Jahre in einem Heim, bis er deportiert und in einem Todeslager ermordet wurde.

Vor allem acht Verse sind es, die im kulturellen Gedächtnis, in einer berühmten Anthologie und in Schulbüchern überdauert haben. Er schrieb sie in einer nervösen, von Untergangsvisionen geplagten Zeit und fand einfache und eingängige Bilder für eine Katastrophe, in der mit einem Anflug von Ironie sogar der Schnupfen eine tragende Rolle spielt. Wer war der fast Vergessene?

Lösung aus Nr. 46:

Seiji Ozawa, geb. 1935, gilt als Dirigenten-Legende. Er assistierte bei Leonard Bernstein und Herbert von Karajan, leitete von 1973 bis 2002 das Boston Symphony Orchestra, nahm mit ihm den größten Teil der über 400 Platten auf. Er ist Namensgeber der Seiji Ozawa Hall, gründete in Japan das Saito-Kinen-Festival, das man nach ihm umbenannte