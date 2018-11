1. Xaver zu Ygor: "Als ich so alt war, wie du jetzt bist, warst du so alt, wie Zora jetzt ist." Ygor zu Zora: "In drei Jahren werden wir beide zusammen so alt sein, wie Xaver jetzt ist." Zora zu den anderen beiden: "Zusammen sind wir 108 Jahre alt." Wie alt sind die drei?



2. Anton: "Zu dem Zeitpunkt, als ich drei Jahre jünger war, als ihr beide zu dem Zeitpunkt zusammen wart, war Berta doppelt so alt wie Carla." Berta: "Zusammen sind wir drei 42 Jahre alt." Carla: "Zu dem Zeitpunkt, als ich drei Jahre älter war, als ihr beide zu dem Zeitpunkt zusammen wart, war Anton doppelt so alt wie Berta." Doris zu Carla: "Das ist doch Unsinn, was du da erzählst."



Wie alt sind Anton, Berta und Carla, wenn ihre Aussagen stimmen? Und welche Probleme hat Doris mit der Aussage von Carla?

Lösung aus Nr. 45: