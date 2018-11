Gleich zu Beginn des Abends, um 18 Uhr, weigert sich der Empfang in Halle 3 der Frankfurter Buchmesse, ein gewöhnlicher Buchmesse-Empfang zu sein: Da hängt ein Öl-auf-Aluminium-Gemälde von Albert Oehlen, den viele für den wichtigsten lebenden abstrakten Maler halten. Die Möbel am Stand – Antiquitäten der Belle Époque aus den 1920er-Jahren – stammen aus dem Nachlass des bis vor zwei Jahren renovierten Hôtel Ritz an der Pariser Place Vendôme. Zwischen den mit Büchern bepackten Regalen und Tischen wird als eine der wichtigen Neuerscheinungen im Programm der Bildband Murals of Tibet präsentiert: Die Art-Edition, limitiert auf 40 Exemplare, wird mit einer Reproduktion eines tibetischen Wandbildes geliefert (25.000 Euro, schon vor Erscheinen war die Edition ausverkauft), vom hier ausgestellten Band im übergroßen Format erscheinen 898 Stück zum Preis von je 10.000 Euro, die Edition ist von Seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama, signiert. Mit diesem Buch, so wird ebenso unbescheiden wie sachlich nachvollziehbar behauptet, habe der Verlag ein Stück kulturhistorisch wertvolle Konservierungsarbeit geleistet: Die Wandteppiche, in den Klöstern im tibetischen Hochland dem Anblick weniger Mönche vorbehalten, zerfallen – der Bildband soll diesen Kunstschatz der Weltöffentlichkeit zugänglich machen und ihn für kommende Generationen erhalten.

