Der schönste Ort von Tunis steht in keinem Reiseführer. Kaum ein Tourist findet den versteckten Eingang im Gassenlabyrinth der Medina. Vorbei an alten Möbeln und muffigen Teppichstapeln steige ich über verwinkelte Treppen nach oben ... und stehe plötzlich im letzten Abendlicht über den Dächern der Altstadt. Andalusische Fliesen, arabische Cafétische, junge Tunesierinnen und Tunesier plaudern beim Minztee. Die Große Moschee aus dem 7. Jahrhundert ist zum Greifen nah. Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen; gleich beginnt das Konzert. Der Muezzin ruft zum Abendgebet, und von all den anderen Minaretten, die aus dem Häusergeflecht ragen, erklingt der gleiche Gesang, aber zeitversetzt; jeder Sänger scheint eine andere Uhr zu tragen. Ein feierlicher Ton schwebt über dem Häusermeer, während die Hitze des Tages nachlässt. Die blaue Stunde von Tunis. Nicht mehr Tag und noch nicht Nacht. Ich schließe die Augen und lausche. Doch dann schleicht sich eine Dissonanz in den Zauber. Allahu Akbar! Der Gebetsruf, unter Arabern eine so alltägliche Redewendung wie "Grüß Gott!" für die Bayern, löst in mir eine Assoziationskette aus, die mit Cat Stevens beginnt und beim "Islamischen Staat" noch nicht haltmacht. Ich öffne verstört die Augen, und der freundliche Kellner reicht mir einen Minztee. Ich ärgere mich über meine Gedanken. Wer hat die Magie der arabischen Welt entführt? Wie konnte eine Minderheit die Köpfe der Mehrheit besetzen?

