Falls jemand im Alter hofft, dass es doch noch Bums macht und man wieder 15 ist, nur eine kurze Erinnerung: Da gäbe es dann die "Internatsficker", die "Peilos" und Streber, man kifft und hat möglicherweise ein "irres Feeling", bevor die Vier in Physik einem dann "massiv die Laune verhagelt". Im Groben also sähe das Leben aus wie das des Erzählers aus Thomas Klupps neuem Roman. Wie ich fälschte, log und Gutes tat erzählt vom Gymnasiasten und Arztsohn Benedikt Jäger, der vor allem hofft, vor Schuljahresende nicht aufzufliegen.

Klupps Buch ist sowohl eine Geschichte aus der oberpfälzischen Provinz als auch ein Schul- und Cliquenroman. Benedikt ist der jüngste Hochstapler eines Dorfs, dessen Bewohner mehrheitlich gleichfalls Hochstapler zu sein scheinen. Seine Mutter tut so, als käme sie aus weltgewandtem Hause. Eine schöne Schulkameradin will ihn als Zweiminutenfreund, um vor ihrer Clique anzugeben. Der zwielichtige Drogendealer erschleicht sich Geld, das für ein Flüchtlingsheim gedacht ist. Und Benedikt betrügt bei Klausuren, fälscht Elternunterschriften und pubertiert vor sich hin, was den Ton zunächst erklärt, der so hochstaplerisch ist wie Benedikt selbst. Sein erster Satz lautet: "Heute war der beste erste Schultag ever." So klingt Benedikts knallhysterische Eloquenz, mit der er forthin alles zum unerhörten Ereignis aufschäumt, obwohl an Unerhörtem eigentlich nicht viel passiert: Tennis, Schule und Dorfdisco, dazwischen "wichst" man sich vielleicht "zu youporn die Kolben krumm".

Sprachlich lümmelt und luxuriert das Buch auf den letzten Bänken des Jungsjargons, was zwar jede Menge Pointen von eigenwillig fröhlicher Bösartigkeit produziert, doch mindestens ebenso viele verkrampfte Flottheiten der Kategorie Hormonfeuerwerk und Testosteron-Explosionen ("so krank, Amigo, so krank"). Zur Not könnte man das als geglückte Rollenprosa eines Provinzpubertierenden verbuchen, der sich manisch an seinem Wortvorrat besäuft, vielleicht sogar unter sogenannter Authentizität, die von der Gegenwartsliteratur immer mal wieder gefordert wird. Doch selbst unter dem Vorbehalt der Rollenprosa ist der Roman eine eher enervierende Lektüre, da der Autor sich in der Hauptsache mit seinem Talent zur Stimmenimitation zufrieden gibt und die wenigen Anbahnungen von Zartheit und Situationskomik meist sofort unter der Aufgekratztheit seines Erzählers bestattet.

Wo alles im Wesentlichen irgendwie gleich krass ist, ist auf Dauer leider alles auch gleich egal. Auch die Einsicht, dass es in der reichen Provinz so erstickend zugeht wie anderswo und die Welt dort aus aufgedonnerten Lebensläufen, Leistungsdruck und Lügen gemacht ist wie überall sonst auch, ist letztlich wenig subtil. Entlarvend wäre das lediglich in dem Maße, in dem sich die deutschen Paukerfilme der Siebziger als Kritik am autoritären Bildungssystem begreifen ließen – aber mit beidem fühlt man sich ein wenig unterfordert. Auf die Frage nach dem "großen geilen Warum" des Romans bliebe somit am Ende bloß die womöglich beste letzte Antwort ever: Sorry, keine Ahnung, aber hey.

Thomas Klupp: Wie ich fälschte, log und Gutes tat. Roman; Berlin Verlag, München/Berlin 2018; 256 S., 20,– €, als E-Book 17,99 €