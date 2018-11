Manchmal ist das Besondere gerade das, was nicht geschieht. Wie am vorigen Freitag, als Angela Merkel in Chemnitz auftrat, um dort mit Bürgern zu diskutieren. Da unterblieb etwas, das in Sachsen doch jeder erwartet hatte: Niemand im Veranstaltungssaal beschimpfte die Kanzlerin wüst, niemand stürmte wütend aus dem Saal, niemand brüllte oder fluchte. Das ist die erste Überraschung nach zwölf für Chemnitz finsteren Wochen. Aber es ist noch nicht die einzige.

Besagte zwölf Wochen lang hatte sich Angela Merkel in Chemnitz nicht blicken lassen, obwohl dort Dinge geschehen sind, die die Republik erschütterten. Zunächst war der Deutschkubaner Daniel H. in der Innenstadt getötet worden, mutmaßlich von Flüchtlingen. Danach hatten sich Tausende Bürger Demonstrationen angeschlossen, in denen auch viele Rechtsradikale mitliefen. Kurz darauf war eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle aufgeflogen, ihr Name: "Revolution Chemnitz". Sogar der deutsche Inlandsgeheimdienst-Chef stolperte über den Fall Chemnitz. Und schließlich versetzten Anschläge auf vorwiegend ausländische Restaurants die Stadt in Angst. Merkel blieb in all der Zeit fern. Dass sie nun doch kam, ist der Freien Presse zu verdanken, die eine Debattenrunde mit 120 ihrer Leser und der Kanzlerin organisierte. Eine voller Überraschungen eben.

Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Stille herrscht, sobald Angela Merkel einen Saal in Sachsen betritt? Stille, als beginne gleich eine Theatervorstellung – in Chemnitz war es so. Als Angela Merkel zwei Stunden später wieder abreiste, durfte sie dieses Gefühl mitnehmen: Es kann ihr, wenn sie will, doch noch gelingen, die Leute im Osten zu erreichen. Oder mindestens zum Nachdenken zu bringen. Sie, die Kanzlerin, muss dafür auch nicht ihre Überzeugungen ziehen lassen oder ein großes Schuldeingeständnis ablegen.

Ja, man könnte sogar noch weiter gehen: Angela Merkel hat ihre Mitte wiedergefunden; hat es geschafft, neues Vertrauen in ihre Regierungsarbeit zu stiften – ausgerechnet jetzt, da sie ihren Rückzug aus der Politik längst eingeläutet hat. Und ausgerechnet dort, wo ihr schleichender Ansehens- und damit auch Machtverlust vor vielen Monaten überhaupt erst begonnen hat. Im Osten.

Womöglich beginnt diese Kanzlerin gerade wieder damit, sich ihrem Ostvolk doch verständlich zu machen.

Dass das Chemnitzer Publikum übermäßig zahm gewesen wäre, kann man gar nicht sagen, im Gegenteil: Harte Fragen stellten die Leser der Freien Presse nun wirklich. "Wann treten Sie zurück?", wollte der eine wissen. "Sind Sie noch der Meinung, dass Sie die richtige Kanzlerin für Deutschland sind?", fragte ein anderer.

Aber – ob nun intuitiv oder geplant: Angela Merkel machte dieses Mal richtig, was sie zuvor, bei anderen Auftritten im Osten, meistens falsch gemacht hatte. Erstens hat sie begriffen, dass die Aggressivität im Streit um die Flüchtlingspolitik nicht verschwinden wird, solange die Bundeskanzlerin dieses Thema umschifft. "Dass das Gefühl der Sicherheit für viele Menschen verloren gegangen ist, das kann uns nicht egal sein", erklärte Angela Merkel. Bei Asylbewerbern, die ihre Papiere fälschten oder straffällig würden, müsse der Staat handeln. Es gebe Schleuser, so Merkel, die von Flüchtlingen verlangten, ihre Pässe wegzuschmeißen. Aus diesem Grund habe die Bundesregierung ein Gesetz erarbeitet, dass das Auslesen der Handys von Asylbewerbern ermögliche – um so deren Identität festzustellen. Es war zu spüren, dass es manchmal schon reicht, den Bürgern zu erklären, warum Dinge schwierig sind. Auch wenn natürlich trotzdem noch Leute im Saal saßen, die Lust auf Revolte hatten. Es gab da einen älteren Mann in Reihe eins, der demonstrativ ein Deutschlandfähnchen schwenkte und die anderen Teilnehmer aufforderte, mit ihm zur rechtsradikalen Pro-Chemnitz-Demo zu kommen. Aber das Publikum war eher genervt von ihm. Er hatte keinen Rückenwind. Vor dem Veranstaltungssaal allerdings gab es Proteste, sogar lautstarke. Tausende grölten "Hau ab".

Dennoch: Man kann nach Chemnitz reisen, ohne wie benommen auf Brüllende zu starren. Man muss nur verstehen, dass nicht lediglich große Meinungsverschiedenheiten die Diskussionsatmosphäre in Ostdeutschland vergiftet haben. Sondern auch das lange Schweigen der Kanzlerin.

"Chemnitz ist mir eine wichtige Stadt", auch das erklärte Angela Merkel in Chemnitz, und man könnte das für einen kleinen, trickreichen Satz aus dem Politiker-Portfolio halten. Eine kleine Anbiederung, die die Kanzlerin so überall bringen würde.

Aber auch die kleine Anbiederung hat etwas bewirkt. Denn sie war Teil des zweiten Merkelschen Erfolgsgeheimnisses dieser Chemnitz-Debatte: Sie hat offenbar beschlossen, jetzt mit Empathie über den Osten zu sprechen.

Gefragt nach der großen Unzufriedenheit, antwortete sie: "Auf der einen Seite haben sich die Menschen gefreut über die Veränderung 1989." Auf der anderen Seite hätten diese Menschen den Eindruck gewonnen, dass all ihre Kraftanstrengungen "irgendwie nicht gewürdigt" würden. "Da sind Dinge verloren gegangen", so Merkel. Und: "Wir können doch auch sehr selbstbewusst sein. Wir haben so viel – ich sag jetzt mal das Wort – geschafft. Hingekriegt, aufgebaut."

Das Spektakuläre an diesem Satz ist nicht die Abwandlung ihres berühmten Wir-schaffen-das-Mantras auf Ostdeutschland. Das Spektakuläre ist nur ein Wörtchen: "Wir". Denn auch das ließ sich in Chemnitz erspüren: Es wurde wieder einmal Zeit, dass diese Kanzlerin – aufgewachsen in der Uckermark – sich als die bezeichnete, die sie eben auch ist.

Eine Ostdeutsche.