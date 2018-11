Musiker zu sein, um das Mindeste zu sagen, war und ist nicht immer lustig. Im Mittelalter durften Musikanten weder Richter, Zeugen oder Schöffen werden noch Land besitzen oder zu einer Gilde gehören. Und das Stigma blieb, auch als die Gesetzeslage längst eine andere war, wie der Sänger Ian Bostridge noch einmal festgehalten hat, als er sich in seinem Buch Schuberts Winterreise (C. H. Beck Verlag) detailliert dessen "Liedern von Liebe und Schmerz" widmete. "Das Märchen vom Rattenfänger von Hameln warf lange Schatten", schreibt Bostridge und würdigt so die existenzielle Bedeutung des Leiermanns, der am Ende der Winterreise von Franz Schubert eben keine poetische Lyra spiele, sondern eine simple Drehleier: "das Instrument eines musikalisch ungebildeten Bettlers, des Ärmsten der Armen".

Derart dunkel und hoffnungslos endet der Zyklus der 24 schauerlichen Lieder: "Wunderlicher Alter, / Soll ich mit dir gehen? / Willst zu meinen Liedern / Deine Leier drehn?" Bob Dylans Tambourine Man und dessen Wahnsinn sei hier nicht weit, befindet Bostridge. Alles drehe sich in dieser "armen Musik" im Kreis. Dann sei es vorbei.

Kann man den Leiermann, kann man den späten Schubert also hören oder spielen, ohne tieftraurig zu werden? Man kann.

Die Cellistin Anja Lechner und der argentinische Gitarrist Pablo Márquez holen ihn bei ihrer Aufnahme im Spiegelsaal der Eichstätter Residenz von ganz weit her. Der Anfang klingt, als wolle sich hier, fast friedfertig, ein indisches Instrumentalstück entfalten, fremd und vertraut zugleich. Und die Melodie der Gesangsstimme entwickelt sich in diesem Lied ohne Worte, als spräche sie nicht nur zu sich selbst, sondern doch noch produktiv zu einem Gegenüber. Nichts ist vorbei, und der Kreis bleibt zwar ein Kreis, ist aber wattiert von der Dunkelheit, die ihn umgibt; diese Schwärze hat etwas Schützendes. Der Leiermann verliert, nicht zu seinem und unserem Schaden, alles Lamentierende. Er wird zu einer Art instrumentalen Meditation mit leisem Hoffnungston, und sie trifft einen als solche – er ist das fünfte Stück auf der CD – nicht unvorbereitet.

Der Kunstgriff dieser extrem feinen Aufnahme nämlich (nach einem anderen Schubert-Lied programmatisch Die Nacht betitelt) besteht darin, dass sich die Schubert-Adaptionen mit insgesamt drei Nocturnes des in Regensburg geborenen und in Düsseldorf aufgewachsenen Friedrich "Frédéric" Burgmüller abwechseln (1806–1874). Dessen Klavierübungen, 25 leichte Etüden op. 100, sind heute noch verbreitet, die Originalkompositionen für Cello und Gitarre indes sind eine echte Entdeckung.

Wie auf Zehenspitzen – Burgmüller schrieb auch für die Bühne, fürs Ballett – bewegen sie sich in harmonischer Eleganz irgendwo zwischen Schubert und Mendelssohn. Ohne sich im wirklichen Leben gekannt zu haben, wirken dieser und Burgmüller wie Brüder im Geist: wenn sich an das a-Moll-Nocturne das Adagio-Lied Nacht und Träume (D 827) anschließt, in dessen Viervierteltakt Pablo Marquéz einen befreienden Rhythmus einzieht, ehe Anja Lechner auf den Cello-Saiten so schön zu singen beginnt, dass man keine menschliche Stimme vermisst. Was der Jahrhundertsänger Dietrich Fischer-Dieskau "unwirklich schön" an Nacht und Träume fand, nimmt hier vollendet Gestalt an. Wieder ist es der meditative Moment, der die Zeit anhält, ohne einen in Abgründe zu stürzen.

Fischerweise und Meeresstille ziehen bewegend vorüber – und über ein Allegro moderato (im ersten Satz der Arpeggione-Sonate, D 821) geht es im Tempo auf der gesamten CD nie hinaus. Gerade in diesem relativen Gleichmaß jedoch entwickelt sich ein regelrechter Sog, denn Anja Lechner und Pablo Márquez, beide im Improvisatorischen erfahren, bilden ein Duo, in dem die oder der eine tatsächlich gespannt ist, wie der oder die andere weiterdenkt und phrasiert. Eine Platte voller Kostbarkeiten und Überraschungen; für den Tag und die Nacht. Allerdings ist im Umgang mit der Musik auch Vorsicht geboten. Weil bereits das erste Stück sirenenhafte Wirkung hat, ist man geneigt, die Aufnahme, kaum ist sie vorüber, von vorn beginnen zu lassen. Und noch einmal von vorn. Dafür jedoch sind die einzelnen Stücke im Prinzip zu wertvoll und sollten entsprechend behandelt werden. Man sollte sie nicht abnutzen, indem man sie aushört.

Anja Lechner, Pablo Márquez: Die Nacht. ECM New Series 2555