Lia und Benedikt werden nie selbst erleben, wie es da ist, wo ihr Opa so lange gearbeitet hat. Oder Oppa, wie man im Ruhrgebiet sagt. Opa Edgar Fischer war Bergmann. Sein Arbeitsplatz lag tausend Meter tief unter der Erde. Stundenlang schuftete er hier im Dunkeln und in der Hitze, eine anstrengende und gefährliche Arbeit war das. Und eine, die der Opa trotzdem liebte.

Lia und Benedikt sind 6 und 14 Jahre alt – zu jung, um selbst unter Tage zu fahren. Kinder dürfen da nicht hin, auch nicht zu Besuch, weil es zu gefährlich ist. Doch warten, bis sie älter sind, ist auch nicht möglich. Denn Ende dieses Jahres schließt das letzte Steinkohlenbergwerk in Deutschland. Dann gibt es unter Tage nicht mehr – diesen Ort tief in der Erde, wo niemals Tag ist.

Deswegen muss ihr Opa ihnen davon erzählen. Und das macht er oft und gerne, auch um das zu bewahren, was er die ganz eigene Welt der Bergleute nennt. "Bergleute haben sogar ihre eigene Sprache", sagt Opa Edgar. Gezähe zum Beispiel nennen Bergleute ihr Werkzeug. Und manchmal sagen sie das auch aus Spaß zum Besteck: "Pack schon mal das Gezähe auf den Tisch." Und es gibt so herrliche Begriffe, die man nur in der Bergmannssprache ungeniert aussprechen kann: Ein Weiberarsch ist hier kein Schimpfwort für den Allerwertesten der Oma, sondern die große runde Schaufel, die ein Bergmann unter Tage benutzt. Deren Form erinnert tatsächlich entfernt an einen Popo.

Beim Abbauen der Kohle tief unter der Erde konnte man nicht viele Worte machen. Deshalb ist die Bergmannssprache oft so direkt. Opa Fischer hat viele dieser Wörter noch an seine Enkel weitergegeben. Aber wenn es keine Bergmänner mehr gibt, ist auch niemand mehr da, der die Begriffe noch wirklich braucht. "Die Sprache von uns Bergleuten wird verschwinden", sagt Edgar Fischer.

Das macht ihn traurig, das Schlimmste ist für ihn aber etwas anderes: Edgar Fischer glaubt, dass es auch die raue, herzliche und direkte Art, die unter Bergmännern herrscht, bald nicht mehr geben wird. Weil es unter Tage eng, stickig und dunkel war, mussten sich Bergleute aufeinander verlassen können. Da wurde nicht groß rumdiskutiert, da wurde gemacht. Und wenn einer in Not geriet, hat der Kollege oder Kumpel, wie sie einander nannten, sein eigenes Leben riskiert, um dem anderen zu helfen. Klar hätten sie sich auch mal gestritten, sagt Oppa Edgar. "Aber dann gab es einen auf die Murmel, und dann war dat gut. Ich wusste ja, am nächsten Morgen malocht der wieder neben mir. Der braucht mich, und ich brauch den."

Diese Art, miteinander umzugehen, hat auch das Leben über Tage, in den Bergarbeitersiedlungen, bestimmt. Unter der Erde arbeiteten die Kumpel nebeneinander, über der Erde wohnten sie nebeneinander – mit ihren Familien. Zusammenhalt, das ist bis heute für alle ganz wichtig und zugleich ganz alltäglich. Mehrmals im Jahr gab es Straßenfeste, vor allem für die Kinder. Die Männer haben dann Geschichten erzählt von ihren Heldentaten: von Verschütteten, von Feuern – und den gemeinsamen Rettungsaktionen.