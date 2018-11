Herr X war sehr schlau, aber leider kein Erfolg. Denn Herr X war derart mit den Komplexen seiner erfolgsbegeisterten Eltern vollgestopft, dass er sich im Grunde nicht mehr bewegen konnte und meistens unter dem Bett lag und Sudoku spielte. Herr X war Programmierer und nicht sehr ambitioniert, könnte man auch sagen, wobei Frau X dieser Version unbedingt widersprochen hätte, die sich eher an der These ihres Therapeuten orientierte, der sagte, Herr X sei depressiv, und sie (Steueranwältin) und ihr Erfolg machten die Sache wahrscheinlich nicht einfacher. Aber Frau X wollte keinen Streit. Sie wollte verständnisvoll sein. Sie wollte eine fortschrittliche Frau sein, die kein Problem mit einem mittelerfolgreichen Ehemann hatte. Denn Frau X war derart mit den Komplexen ihrer verkorksten Mädchenerziehung vollgestopft, dass sie fest daran glaubte, dass sie ihrem Mann ein störungsfreies Leben servieren müsse, damit er bei ihr bliebe. Es half auch nichts, dass sie einmal wöchentlich mit ihrem inneren Kind in Dialog ging. Sie servierte lächelnd (Geld, Kinder, Haushalt, Sex) und hasste es und formulierte ihre Wünsche gegenüber ihrem Mann nur äußerst moderat und ebenfalls lächelnd.

Dann stand der 40. Geburtstag von Herrn X bevor, und Frau X hasste noch immer, war aber fest entschlossen, ihrem Mann den schönsten Geburtstag aller Zeiten zu bereiten. Möglicherweise waren ihr hier die Zusammenhänge nicht vollends klar, denn andernfalls wäre sie bei ihren Planungen nicht derart militant vorgegangen: Bereits zwei Wochen vor dem Geburtstag begann sie mit den Vorbereitungen, sie marschierte in ihren Mittagspausen durch teure Kaufhäuser, wo sie zwei Kaschmir-Pullover und einen Kaschmir-Finanzdienstleister-Schal kaufte, sie marschierte weiter und kaufte ein APC-Portemonnaie und ein gigantisches Coffeetable-Buch (Porsche-Autos in unterschiedlichen Situationen), das aussah, wie ihr Mann aussehen könnte, wenn er nicht er wäre, und all das kostete insgesamt etwa ein Viertel ihres Nettoverdienstes, aber sie war noch nicht fertig, sie konnte noch: Obwohl sie wusste, dass ihm Blumen relativ egal waren, kaufte sie für 200 Euro irgendwelche Spezial-Orchideen und schrieb ihm auf handgeschöpftem Papier einen Liebesbrief, in dem stand, dass sie ihn liebe und ganz fest an ihn glaube.

Als am Vorabend des Geburtstags gegen 22.30 Uhr alle Kinder und ihr Mann im Bett waren, sie ihre Job-Mails erledigt, die Waschmaschine angestellt und mit dem Babysitter telefoniert hatte, damit Herr und Frau X am Geburtstagsabend ausgehen konnten, stellte sich Frau X in die Küche und backte einen Kuchen (vier Etagen, Mangobuttercreme). Es war ein langer Tag gewesen, ihr war irgendwie schlecht, sie umklammerte den Rührlöffel und vermengte hektisch die Zutaten und dachte daran, wie sie all die Geschenke und die vierstöckige Torte Herrn X auf einem von Kerzen beleuchteten Tisch servieren würde, sie biss sich auf die Lippe, knetete den Teig und stellte sich vor, wie Herr X sich darüber freuen würde und dass er dann sehen würde, wie sehr sie ihn liebte und wie großzügig und aufopferungsvoll sie war: sie, die diesen Lebensstandard ermöglichte und nie ein Wort darüber verlor, dachte sie und leckte das Blut von ihrer aufgebissenen Lippe; sie, die nie auf die Idee kommen würde, ihm zu sagen, dass er sich mehr um die Kinder kümmern müsse; sie, die nie forderte, dass er sich mehr dafür verantwortlich fühlen müsse, dass dieses ganze Scheißleben nicht auseinanderfiel; sie, die niemals sagen würde, dass er mehr Geld verdienen müsse, weil sie nicht war wie seine erfolgsbegeisterten Eltern. Sie, die übrigens noch immer ziemlich gut aussah.

Frau X atmete inzwischen heftig und bekam schlecht Luft. Sie dachte daran, dass sie ihre Figur nur so lange hatte konservieren können, weil sie zweimal die Woche zum Scheißyoga ging. Und immer gut gelaunt war. Und sexuell verfügbar. Und eine fantastische Mutter. Die nie jammerte. Und Herrn X jederzeit in jeder Frage beriet. Und seine Wäsche sortierte. Und eine fucking perfekte Frau war. All inclusive. Herr X, dachte sie, würde sich besser freuen, wenn er diese Mangobuttercreme-Torte auf seinem Geburtstagstisch sehen würde. Frau X fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn, auf der sie kalten Schweiß spürte. Sie wollte tief einatmen, aber es fühlte sich an, als sei in ihrer Brust dafür kein Platz mehr. Sie brach zusammen, sie dachte, dass sie gerade wahrscheinlich einen Herzinfarkt hatte, eine Männerkrankheit ja eigentlich, aber dass sie erst kürzlich gelesen hatte, dass auch Frauen davon immer mehr betroffen seien, und das, obwohl die Zukunft doch weiblich war. Sie knallte mit dem Kopf auf den Boden, sie überlegte noch, wer nun statt ihrer die Mangobuttercreme-Torte für Herrn X vollenden würde, dann war sie tot.