Bei den Stimmwundern, die man als Bühnen-Heroinen bezeichnet, gibt es die alten und die neuen Wunder. Das jüngste der alten dürfte Kirsten Flagstad gewesen sein, die nach und neben einigen anderen Legenden den modernen Wagner-Gesang geprägt hat. Das neue ist Birgit Nilsson, deren stimmliches Vermächtnis zu ihrem 100. Geburtstag in diesem Jahr in zwei Monumental-Editionen zu bestaunen ist: auf 79 CDs bei Decca, DG und Philips (heute Universal), der Gesamtheit ihrer Aufnahmen; und auf 37 CDs bei Sony, ihren internationalen Live-Mitschnitten, die ein recht umfassendes Bild vom Phänomen Nilsson abgeben.

Beide bestätigen den Eindruck: Das ist eine der stärksten Stimmen aller Zeiten. Nicht eine der schönsten, bewegendsten, im Kunstcharakter frappierendsten – nein. Nilssons Töne aber übertönten jedes Orchester, sie war strahlend stark und immer im Besitz der stimmlichen Siegerposition. Diese Stimme konnte den Hörer durch schneidende Kraft erschüttern, ja verfolgen – und man fragt sich, ob irgendein "Wälse!"-Ruf aus einem Siegmund-Mund je mit Nilssons Gewalt nur annähernd vergleichbar war (abgesehen von Lauritz Melchiors übermenschlichen Rufen – aber die gehören zu den alten Wundern). In welcher Partie und Konstellation auch immer, in den seltensten Fällen hatte die Schwedin einen ebenbürtigen Partner. Sie war eben die Siegerin, selbst wenn sie als Isolde, Brünnhilde oder Aida unterging. Im Hörer erzeugte sie dadurch eine unbegreifliche Lebenslust. Diese Stimme triumphierte so mächtig, dass man mit dem Gefühl nach Hause ging, trotz aller Finalitäten sei doch alles in Ordnung, den Nilsson-"Stahl" im Ohr.

Es bleibt ein Zwiespalt. Wir bewundern an "La Nilsson" eben auch ganz entspannt das Eindimensionale: dass sie mit der Klarheit ihrer Person und dem nüchternen Humor ihres Wesens nichts war als sie selbst. Die Bauerntochter aus der schwedischen Provinz, die halt dieses ungeheure Organ hatte, aus dem sie alles machte, was die Welt bieten konnte und zu dem sie auch stand. Dabei blieb sie stets sie selbst. Sie hat sich nie verstellt – weil sie’s nicht wollte und nicht konnte. Auch sich nie verwandelt, auch auf der Bühne nicht. Sie war Birgit, und damit hatte die Rolle sich abzufinden! Manchmal erbrachte das Sternstunden. Unvergleichlich die Färberin in Strauss’ Frau ohne Schatten: Mensch und Rolle umarmten sich plötzlich. Noch erschütternder, wenn sie die Tosca sang. Warum? Weil sie hier das sein konnte, was sie war: Sängerin. Primadonna mit schlichtem Gemüt und Liebe im Herzen gerät ins Räderwerk des Grauens und wird tragischer als ihre kunstfertigsten Tosca-Kolleginnen. Unter Lorin Maazel etwa vermochte ihre Stimme, ob live oder in der exquisiten Aufnahme, zu schweben wie eine Feder im Luftzug.

Ruft man sich ihre Ära wieder ins Gedächtnis, möchte man sagen: Elektra kam Nilssons Naturgewalt unerhört entgegen; bei Turandot beängstigte das Monströse; ihre Verdi-Frauen Amelia und Aida fesselten als rasante Konzerte auf der Bühne; das Agathe-Schicksal im Freischütz wäre ihr gewiss nie widerfahren, sodass Webers Musik zwar in allen Farben leuchtet, die Stimme jedoch davon nicht betroffen wird, sondern sozusagen objektiv bleibt. Und so auch bei den Grenzgängerinnen Wagners, Senta, Elsa, Elisabeth – wobei die Hallen-Arie in ihrer schlagenden Eintrittsgewalt, vor allem konzertant, den Hörer durch Elan und Positivität vom Sitz riss. Nilssons Frauen aber waren die drei Brünnhilden und die Isolde. Und man darf ihre Gestaltung durchaus als Teil des Stimmwunders der Nachkriegsjahrzehnte werten, ihr Typus trug Neu-Bayreuth mit.

Allerdings verkörperte sie nicht unbedingt das, wovon Wieland Wagner träumte: dass die Musik auf der Bühne durch den singenden Menschen hindurch denkt, jenseits von allen Umständen und jedem Dekor. Die grandiosen Leistungen von Nilssons Aufnahme-Vermächtnis – der Solti- Ring in Culshaws revolutionärer Soundtechnik, der Böhm- Tristan in nahtloser Perfektion – waren auch an diese ihre Lieblingsdirigenten gebunden. Beide waren nicht gerade von Metaphysik verstört: Musik auf Hochglanz und Intensität zielend, nicht auf Bedeutung.

Die Stimm-Fetischisten haben die Nilsson messerscharf analysiert: wie sie mit Stärke die Schwächen etwa ihrer mittleren Lage kompensierte, die Charaktere der Figuren egalisierte und durch massive Tonpräsenz überformte – kritisch festgemacht am Mozart-Gesang, der sogar ein bisschen Schicksal spielte bei Birgit Nilsson. Die alten Stimmwunder nämlich waren als traditionell geschulte Belcantisten fachübergreifend fähig, perfekt lyrisch-ornamentale Mozart-Kantilenen zu singen und tags darauf gewaltige Siegfrieds und Brünnhilden zu realisieren, durch eine Kunst der Dosierung statt durch Kraft: Höhen ohne Druck frei schwebend klingen zu lassen, wie im Belcanto gelernt. Bei Nilssons Mozart ist ihr in den Donna-Anna-Arien die Kraft im Weg, weil sie auch in den Ornamenten den Klang frisst: Das Ornament wird massiv und kann nichts mehr bedeuten, soll aber der eigentliche Ausdruck sein. Dieses Problem haftet auch ihrer an sich überzeugenden Fidelio- Leonore an, vom Stimmcharakter her – nur dringt sie nicht in die Tiefe des Herzens.

Die große Nilsson ist auch das Symptom einer neuen Zeit, die die perfekte Kunst über den Menschen stellt, unterstützt von Technik, mit deren Hilfe die Nilsson zum Vorbild geriet, und auch deshalb sind ihre Aufnahmen legendär. Der hellsichtige Wolf Rosenberg sieht in seinem Buch Die Krise der Gesangskunst im Typus wie in der Technik Nilssons ein Schwinden der Belcanto-Kunst, auf die gerade Richard Wagner so extrem baute. Nilssons früher Ansatz war freilich differenzierter. Denn Fritz Busch, der sie in Stockholm als Opernschülerin entdeckte und mit ihr alles wagte, schickte sie auf den richtigen Weg: Er lud sie nach Glyndebourne ein und ließ sie 1951 Elektra in Mozarts Idomeneo singen. Davon gibt es einen Mitschnitt: ein Gesangserlebnis – nicht alt, nicht neu, sondern ideal. Leider greift keine der beiden Vermächtnis-Editionen auf diese, vielleicht wahrere Birgit Nilsson zurück.



Birgit Nilsson: La Nilsson (79 CDs, Universal)

Birgit Nilsson: The Great Live Recordings (37 CDs, Sony)