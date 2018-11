Eine Bekannte hat mir erzählt, dass sich beim Elternabend der Kita-Gruppe ihres Sohnes – wir reden natürlich von Prenzlauer Berg – eine längere Diskussion darüber entspann, ob man das männliche Geschlechtsteil den Kindern gegenüber als Penis oder als Pullermann bezeichnen sollte. Penis, meinte eine Mutter, sei ihr "als Wort zu aggressiv". Ich kenne das. Mir geht es mit dem Wort Merz genauso. Das Wort Spahn finde ich entschieden flauschiger, kitagerechter. Der Pullermann unter den Kandidatennamen, gewissermaßen.

Den Penis als Pullermann zu bezeichnen ist wiederum für alle Nichtberliner – in Prenzlauer Berg die deutliche Mehrheit – ein verbales No-go, eine Vorstellung, so abstrus, wie einem Merz-Anhänger die Annahme erscheinen mag, er müsse zum nächsten Kanzler, seinem Friedrich, am Ende Kramp-Karrenbauer sagen. Und Annegret.

Was lernen wir daraus? Nun, zum einen, dass man Elternabende in Prenzlauer Berg meiden sollte. Zum anderen, dass es egal ist, ob man Merz, Spahn oder Kramp-Karrenbauer heißt, da, drittens, immer, wenn es in Deutschland wirklich wichtig wird, die Vernunft triumphiert: Die Abstimmung am Elternabend gewann Penis mit 8 : 7.