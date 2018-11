Das Leben ist kurz, die Zeit ist knapp, und deshalb gehört diese schmale Spalte zu den beliebtesten Plätzen des Landes, wo intelligente Leser, die keine Minute zu verschenken haben, sich bekanntlich gerne versammeln. Seltsam bleibt allerdings, dass die Romane immer dicker werden und dass sie, je dicker sie sind, umso erfolgreicher zu sein scheinen. Der gewaltige Norweger Karl Ove Knausgård ist mit seinen autobiografischen Romanen, die gut und gern fünftausend Seiten umfassen, zu einem Bestsellerautor geworden, und die Georgierin Nino Haratischwili hat mit ihrem 1280 Seiten dicken Roman Das achte Leben einen Überraschungserfolg erzielt.

Was denn nun? Ist lang besser als kurz oder umgekehrt? Kenner erinnern sich an den legendären Film Empire von Andy Warhol (1964), der acht Stunden dauerte und nichts anderes als das Empire State Building zeigte. Mehr wäre hier sicherlich weniger gewesen, denn natürlich steigt die Spannung mit der Erwartung, und wo nichts passiert, kann jederzeit alles passieren.

Wenn jeder Mensch ein Künstler ist, wie Beuys gesagt hat (und ähnlich auch Warhol), dann ist jedes Leben ein Kunstwerk, und das kann dann, wie man an Gustav Gerneth aus Havelberg in Sachsen-Anhalt sehen kann, gut und gerne 113 Jahre dauern. Nun will natürlich kein Mensch 113 Jahre lang einen einzigen Film sehen oder einen einzigen Roman lesen, geschweige denn einen Zeitungsartikel. Und doch ist klar, dass Kürze allein nicht übermäßig verlockend ist. Die obligate Forderung, man müsse die Sache auf den Punkt bringen, führt ja nicht weiter als eben auf den Punkt, und der Punkt ist, geometrisch gesehen, ein Objekt ohne jede Ausdehnung. Die Kunst bestünde also darin, Zeitungstexte ohne jede Ausdehnung zu verfassen, also in weitestem Verständnis sinnlose Texte. Auch hier, wie so oft im Leben, hilft uns der große Christian Morgenstern weiter, dessen Gedicht Die Brille so beginnt: "Korf liest gerne schnell und viel / darum widert ihn das Spiel / all des zwölfmal unerbetnen / Ausgewalzten, Breitgetretnen." Und so geht es weiter: "Es erfindet drum sein Geist / etwas, was ihn dem entreißt: / Brillen, deren Energieen / ihm den Text – zusammenziehen! / Beispielsweise dies Gedicht / läse, so bebrillt, man – nicht! / Dreiunddreißig seinesgleichen / gäben erst – Ein – – Fragezeichen!!"

Eine normale Ausgabe dieser Zeitung also ergäbe umgerechnet zwei Ausrufezeichen und zwei Fragezeichen. Das muss genügen. FINIS