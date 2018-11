Das Kaiserreich musste erst untergehen, ehe das wohl berühmteste Romanporträt der wilhelminischen Epoche erscheinen konnte: 1914 hat Heinrich Mann das Manuskript des Untertans vollendet, im Januar des Jahres veröffentlicht er den Anfang in der Münchner illustrierten Wochenschrift Zeit im Bild. Fortsetzungen folgen – bis zum 13. August. Da teilt die Redaktion mit: "Im gegenwärtigen Augenblick kann ein großes öffentliches Organ nicht in satirischer Form an deutschen Verhältnissen Kritik üben." Im Krieg gibt es nichts zu lachen über Seine Majestät.

