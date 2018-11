Am 9. Januar 1993 erschlug der 38-jährige Arzt und Experte der Weltgesundheitsorganisation Jean-Claude Romand in seinem Haus bei Ferney-Voltaire, unweit der Schweizer Grenze, seine Frau mit einem Nudelholz, erschoss danach seine beiden Kinder und begab sich anschließend mit seinem Auto ins nahe gelegene Domizil seiner Eltern, welche er ebenfalls beide, nebst geliebtem Haushund, erschoss. Wieder zurück daheim, steckte er sein Haus in Brand und schluckte den Inhalt eines Röhrchens Schlaftabletten. Der rasch anrückenden Feuerwehr gelang es, Jean-Claude Romand zu retten, der, nachdem er aus dem Koma erwacht war, angab, mit seiner Familie Opfer eines brutalen Überfalls geworden zu sein.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden