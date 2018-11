Eine seltsame Schwermut liegt über diesem Abend in Gelsenkirchen. Vorn, am Eingang der Arena, ist der deutsche Mannschaftsbus geparkt. "Ohne Euch wäre es nur ein Bus", steht in großen Lettern auf ihm geschrieben. Außerdem haben Kreative lauter fröhliche Jungennamen angeklebt: Franz, Georg, Horst, Kevin, Mirko, Mats, Marc-André und so weiter und so fort. Es liest sich wie eine Liste der beliebtesten Vornamen aus den vergangenen Jahrzehnten, von damals bis heute. In Wahrheit handelt es sich natürlich um eine Exzellenzliste, wie es sie selten gegeben hat.

Eine schöne Idee, aber sie ist nichts gegen die Oberzeile "Ohne Euch wäre es nur ein Bus". Es ist eine Zeile von der Qualität eines Ohrwurms. Noch nur irgendwie seicht oder schon von Genie gestreift? Auch die Frage macht den ohnehin schon belasteten Abend auf Schalke zu einem denkwürdigen Datum. Endlich ist dieses Jahr für sie um – fußballerisch gesehen. Bei der WM sind die Deutschen in der Vorrunde ausgeschieden, aus der Nations League sind sie gerade abgestiegen. Wo "DIE MANNSCHAFT" steht, ist unten. 2018 gibt es für Trainer Joachim Löw keine Spiele, für uns keine Enttäuschungen mehr. Wir haben Ruhe.

Und auch Mercedes-Benz hat Ruhe. Nach 46 Jahren Seite an Seite – Best Never Rest – setzt der DFB fortan auf Volkswagen. Ist das eigentlich ein Fortschritt?, fragt sich der Beobachter. Auch autotechnisch betrachtet? Baut VW auch richtig große Busse? Und war es nicht ganz schön, so wie es war? "Ohne euch wäre es nur ein Bus" – wer sagt so etwas, wenn nicht zumindest einer der Partner ob der Beziehung von Sinnen ist?

Drinnen im Stadion hat der deutsche Stürmer Timo Werner soeben ein Tor gegen die Niederlande geschossen. Wirklich ausgerastet ist deshalb auf den Tribünen niemand. Draußen vor dem Stadion am Eingang zum "Mercedes-Benz Sportpresse Club" hat ebenfalls niemand die Fassung verloren. Auch Frau Schubert nicht.

Frau Schubert steht unter einem Zeltdach und friert sich durch den Abend. "Schubert, wie der Komponist", sagt sie zur Begrüßung. Gut möglich, dass Frau Schubert, so wie sie lacht, aus dem fernen Brasilien stammt. Fakt ist: Sie muss auf die Oldtimer achten, die Mercedes für die Abschlusspartie hergeschafft hat. "Mit einem Truck", sagt Frau Schubert. Die Autos stehen für Jahre deutscher WM-Titel. Sie gehören zum Schönsten, was das Mercedes-Museum hergeben kann. Deshalb hat Frau Schubert auch diesen Feudel in der Hand. Wann immer sich ein Anflug von Staub auf dem Autoblech niederschlägt, ist sie beflissen zur Stelle. "Ohne Euch wäre es nur ein Bus" – Frau Schubert ist noch nicht dazu gekommen, über diesen Satz nachzudenken. Sagt sie ganz ehrlich.

Wenn sie es sich recht überlege, zählten vergebene Torchancen wenig im Vergleich zu dem ganzen Ärger mit dem Diesel, "egal, ob bei Mercedes oder VW". Als sie das sagt, schießen die Niederländer den Ausgleich. Die ersten Besucher fahren bereits nach Hause. Und Frau Schubert hat längst wieder den Feudel in der Hand.