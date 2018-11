Jetzt trifft es die erste Autobahn. Nachdem eine Stadt nach der anderen Fahrverbote für Diesel erlassen hat, ist nun die A 40 dran. Für den durch das Essener Stadtgebiet führenden Teil gilt von Juli nächsten Jahres an ein Verbot für Euro-4-Diesel, zwei Monate später auch für Euro-5-Diesel, urteilte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.

So wird das Ruhrgebiet, Jahrzehnte nach der Ära der Steinkohle, wieder zum Schlachtfeld für saubere Luft. Auf der einen Seite steht die Deutsche Umwelthilfe, die vor den Gerichten ein Fahrverbot nach dem anderen erzwingt. Auf der anderen stehen Tausende entsetzte Dieselfahrer und Politiker wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der das jüngste Autobahn-Urteil als "unverhältnismäßig" kritisiert. Die Bundesregierung will das Gesetz ändern, damit geringfügige Übertretungen des Stickoxidgrenzwerts nicht mehr mit Fahrverboten geahndet werden können.

Der Streit um die Fahrverbote hat viele Facetten: Die nie wirklich geführte Debatte um Mobilität und Gesundheit. Das gespannte Verhältnis von Europa zu den Nationalstaaten. Politik, die ihre eigenen Gesetze nicht vollzieht. Und eine Nichtregierungsorganisation, die nicht nur Protestaktionen für die Abendnachrichten veranstaltet, sondern das Land schneller ändert, als man "Stickoxidgrenzwertüberschreitung" sagen kann. Das alles sind relevante Punkte und ist nacheinander abzuarbeiten.

Erster Punkt: In der Debatte um die Verhältnismäßigkeit geht es darum, das Recht von Dieselbesitzern auf freie Fahrt abzuwägen gegen das Recht von jedermann, Luft zu atmen, deren Stickoxidgehalt sich in Grenzen hält. Ein Recht, sich frei bewegen zu können, gibt es wirklich, wenngleich das nicht bedeutet: mit jedem Fortbewegungsmittel.

Aber es ist komplizierter. Denn zunächst einmal müsste ein Fahrverbot ein legitimes Ziel verfolgen. Die Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten dürfte so eines sein. Dann ginge es darum, ob dieses Ziel mit dem gewählten Mittel tatsächlich erreichbar ist. Auch das dürfte zu bejahen sein. Doch entscheidend ist, ob es ein gleich wirksames, die Rechte von Dieselfahrern aber weniger stark belastendes Mittel gäbe. Die Autobauer (die haben es schließlich verbockt) zu Nachrüstungen zu verdonnern wäre ein milderes Mittel. Nur hat das Bundesverwaltungsgericht zu Jahresbeginn entschieden, dass zum Schutz der Luft Eile geboten sei und Deutschland schon viel zu lange getrödelt habe. Auf Zigtausende Nachrüstungen zu warten scheidet also aus.

Man könnte einwenden, durch die Fahrverbote würde das Problem nur verlagert (das Ziel also nicht erreicht, weil die Diesel zwar Essen umfahren, dann aber die Luft in Bottrop verpesten). Oder dass Fahrverbote zunächst nur befristet gelten sollten (um zu sehen, ob der vermutete Effekt auch wirklich eintritt). Man könnte auch ein Losverfahren erwägen, um zumindest einigen Dieselbesitzern die Weiterfahrt zu ermöglichen, weil vermutlich nicht alle ausgesperrt werden müssten, um die Belastung zu senken (aber wer sollte das alles kontrollieren?). Im Ergebnis zieht das alles nicht. Es werden noch mehr Verbote kommen. Und den Gerichten kann man das nicht vorwerfen. Sie wenden Gesetze nur an.