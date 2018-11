Man stelle sich vor, Thomas Bernhard hätte einen Film gemacht, nur ganz ohne Humor und mit ein bisschen mehr Weltverzagtheit. Herausgekommen wäre vermutlich ein Werk, das sich so ähnlich anfühlen würde wie das Debüt An Elephant Sitting Still des chinesischen Regisseurs Hu Bo. Vielleicht muss man die Tragik gleich an den Anfang stellen: Das Erstlingswerk ist zugleich Bos letzter Film, denn der 29-Jährige hat sich am 12. Oktober 2017 das Leben genommen, vier Monate vor der Premiere seines Films auf der Berlinale.

Natürlich liest man ein nicht unwesentliches Detail wie dieses überall hinein in ein vierstündiges Epos, das an Traurigkeit kaum zu überbieten ist. Es geht um vier Protagonisten, die in einer grauen, trostlosen Stadt im Norden Chinas nach Halt suchen. Man kann sich die Umgebung leicht vorstellen: karge Wohnsilos, schmutzige Nudelküchen, unverputzte Mauern, dreckige Straßen. Mittendrin entfalten sich die glück- und hoffnungslosen Schicksale – etwa des Jungen Bo, der in seiner Schule gehänselt wird und bei einem Streit seinen Peiniger Shuai die Treppe hinunterstürzt und ihn dabei schwer verletzt.

Das Mädchen Ling wiederum stößt immer wieder mit ihrer Mutter zusammen, sehnt sich nach Freiheit und findet doch nur Mauern. Cheng, Shuais älterer Bruder, ein Draufgänger und Lings schamloser Verehrer, fühlt sich für den Suizid verantwortlich, den sein bester Freund verübt hat, nachdem er Cheng mit seiner eigenen Freundin im Bett erwischt hatte. Zuletzt ist da noch der ältere Herr Wang, der sich davor fürchtet, von seinem Sohn in ein Altersheim abgeschoben zu werden. All diese Schicksale kreuzen sich, aber eine wahre Verbindung findet nicht statt. Die vier Protagonisten müssen den Lebenskampf für sich allein ausfechten.

Der eigentliche Kern dieses Films ist die existenzielle Leere, die aus jeder langen Nahaufnahme, aus jedem zermürbenden Dialog ohne Verständigung hervorlugt wie ein Teufel aus dem dunklen Schrank. Es werden keine Geschichten erzählt, sondern Situationen gezeigt voller Hoffnungslosigkeit und Trübsal, die den chinesischen Kapitalismus und seine paradoxe, einsam machende Individualisierung im kollektiven Kräftemessen spiegeln. Die Gestalten in diesem Film wollen besitzen und dazugehören, wollen sich behaupten und den Kopf über Wasser halten. Doch der Weg dahin führt nicht über Anständigkeit, sondern über die negativsten Eigenschaften, die der Mensch zu bieten hat: über Neid, Missgunst und Niedertracht.

Die Farben akzentuieren dieses Gefühl: Über jede Sequenz ist ein Graufilm gelegt, der in den wenigen hellen Momenten bestenfalls ins Bläuliche kippt. Die Kamera dreht sich um die Menschen wie ein Sinnsuchender, der Fragen stellt und doch nur Unverständnis erntet. Man könnte dieses Debüt ein Meisterwerk nennen, wenn man herausschälen wollte, warum unsere Welt in der Kunst – etwa bei Goya, Kafka, Beckett oder Mahler – so schlecht wegkommt. Hu Bo bietet nur einen einzigen kleinen Hoffnungsschimmer. Und dieser zeigt sich im titelgebenden Elefanten, der, so das Gerücht, im Zoo von Manzhouli still dasitzt und vor sich hinbrütet, während die Welt um ihn herum unterzugehen scheint. Alle wollen diesen Elefanten sehen, ihn erfahren und berühren. Er steht für das Glücksversprechen in der Kunst. Man darf sich nicht wundern: Niemand bekommt ihn zu Gesicht.