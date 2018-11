Das aktuellste Werk in der Ausstellung ist beinahe fertig: eine Malerei, die sich über eine ganze Längswand des Saales erstreckt, 22 Meter breit, 5 Meter hoch. "Meine größte derartige Arbeit bisher", sagt Ernst Caramelle. Mehrere Tage hat der Künstler an den mit Pigmentfarben zart und pastellig aufgetragenen geometrischen Körpern gearbeitet. Die Farbpalette wechselt zwischen Gelb, Blau und einem kräuselig aufgelockerten Schwarz.

Was Caramelles Werk jedoch einmalig macht, ist die Perspektivik. Aus manchen Blickwinkeln sieht das Werk wie ein flaches abstraktes Gemälde aus, wählt man jedoch einen anderen Standpunkt, schieben sich die Formen so ineinander, dass der Eindruck von Tiefe entsteht. Der Betrachter gewinnt den Eindruck, dass sich hinter der Wand des Museums weitere Räume auftun, die sich bis ins Unendliche spiegeln lassen. Ein Trompe l’Œil, ein Illusionstheater, das mit einfachsten Mitteln hergestellt wird.

Seit vielen Jahrzehnten produziert Ernst Caramelle solche Wandmalereien. Doch hinter den spektakulären Großprojekten verbirgt sich ein umfangreiches Werk, das auch vielen Kunstfreunden nur im Ansatz bekannt ist: Zeichnungen und Videokunst, auf Kreidegrund gemalte Gesso-Bilder oder epigrammatische Sprachspielereien.

Jetzt unternimmt das Museum für moderne Kunst in Wien einen Großversuch, um die wunderbare Welt des Ernst Caramelle einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Schau ist, man kann es kaum glauben, die erste wirkliche Überblicksausstellung, die alle Werkphasen des 1952 in Hall in Tirol geborenen Künstlers zeigt.

Ursprünglich als Glasmaler ausgebildet, zog er mit Anfang zwanzig nach Wien, um dort an der Angewandten zu studieren und endlich Künstler zu werden – ein Lebensziel, das er schon als Teenager ins Auge gefasst hatte. Obwohl sein Vater, ein Gendarm, dies missbilligte. "Er rief sogar den Rektor an", erzählt Caramelle, "um mich von einer Künstlerkarriere fernzuhalten. So wurde ich zuerst in die Klasse für Industriedesign gesteckt." Nach einigen Umwegen gelang ihm schließlich doch der Sprung in die Kunstszene. Doch die Welt in Wien erwies sich bald als zu klein für den Mann, der aus der Provinz gekommen war. Mit der vom Aktionismus geprägten ästhetischen Raserei, die hierzulande lange Zeit dominierte, konnte Caramelle wenig anfangen, "obwohl ich Hermann Nitsch ganz gut kannte und schon verstand, was ihn umtrieb". Er schulte seine ästhetische Sensibilität lieber an subtiler internationaler Konzeptkunst und verlagerte seine Aktivitäten schon 1974 in die USA. Erst war er am MIT in Boston als Research Fellow tätig, dann bezog er ein kleines Atelier in der Varick Street in New York, das ihm bis heute gehört.

Im Big Apple, sagt Caramelle, sei in den Siebzigerjahren jede Bar voll mit Künstlern gewesen. Und die hätten nicht nur getrunken wie heute, sondern auch heftig diskutiert. In New York war es auch möglich, den eigenen Idolen auf der Straße zu begegnen: "Ich habe einmal zufällig den Videoguru Nam Jun Paik gesehen und gleich angesprochen. Er ist dann sofort mit mir auf ein Bier gegangen, und ich habe es sogar zahlen dürfen, weil er kein Geld dabei hatte." Inspirierend sei das gewesen und faszinierend: New York, ein Fest fürs Leben.

Im Rahmen einer Gastprofessur in Frankfurt lernte 1981 Ernst Caramelle die Filmkünstlerin Monika Schwitte kennen, die seine Lebenspartnerin und künstlerische Gefährtin wurde – bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 2015. Heute arbeitet Monika Schwittes Tochter Sarah, die er gemeinsam mit ihr großzog, für ihn als Archivarin und Organisatorin des Werkes. Der Mikrokosmos Caramelle war und ist vor allem auch ein Family-Business.

In der Reifezeit der Achtzigerjahre hatte der Künstler längst ein Zeichen- und Begriffsrepertoire ausgebildet, das auch in den darauffolgenden Jahrzehnten mit leichten Variationen recht stabil blieb: In seinen visuellen Schöpfungen tauchen immer wieder Seepferdchen auf oder gezackte Strukturen in allen möglichen Farben und Formen. Auch Gesichter, die mit zwei Augen und einem Mund als "reduziertester Form einer Physiognomie" (Caramelle) angedeutet werden.