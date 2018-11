Vor wenigen Tagen, am Elften im Elften, war sie wieder angebrochen, die fünfte Jahreszeit. Erwartungsgemäß ereignen sich seltsame Dinge in dieser turbulenten Zeit. Da wurde zunächst das erfolgreiche Ergebnis der Testphase veröffentlicht, in der herausgefunden werden sollte, wie sich eine Erhöhung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 140 Stundenkilometer auf den Straßenverkehr auswirkt. Fazit: Die Werte sind vernachlässigbar. Bei den Schadstoffemissionen wurde nur ein geringfügiger Anstieg registriert, und eine Erhöhung der Lärmbelästigung wurde auch nicht festgestellt, da es noch "gewisse Messunsicherheiten" gibt. Ebenso wurde kein vermehrter Hang zur Raserei beobachtet, das Durchschnittstempo nahm nur um läppische vier Stundenkilometer zu. Insgesamt alles also halb so wild. Nach Ansicht des Verkehrsministers müsse man daher von einem Erfolg sprechen. Fast zeitgleich mit der Verkündigung dieser Bilanz tippte der Vizekanzler eine Kurznachricht in sein Smartphone, in der er nach deutlich mehr blauer Macht in der Nationalbank verlangte. Das erzählt von einem erstaunlichen Gesinnungswandel. Bekanntlich hatte er in früheren Tagen stets den unerschütterlichen Proporz in diesem Institut gegeißelt. Da dieses fehlgeleitete SMS irrtümlich an die Öffentlichkeit gelangte, musste sich der Vizekanzler nun erklären, wie es möglich war, dass der Paulus zum Saulus wurde. Das tat er souverän, denn es sei die Aufgabe der Regierung, die "Nationalbank möglichst kompetent zu besetzen". Und Kompetenz hat einen Namen: Blau. Gut, das wusste man bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber leben heißt eben lernen. Zur gleichen Zeit gewährte das sonst so strenge Innenministerium einem vatikanischen Staatsbürger humanitäres Bleiberecht. Das versteht man, denn der Vatikan ist ein autoritär regierter, unsicherer Staat und hat mit seinen 572 Einwohnern schließlich nicht für alle Menschen Platz. Und zu guter Letzt wurde noch bekannt, dass die Wiener Verkehrsbetriebe neues Personal mithilfe von Pizzaschachteln suchen, auf denen der originelle Spruch zu lesen ist: "Da ist für jeden Geschmack etwas dabei". Die nicht minder originelle Reaktion der Gegner des Essverbots in U-Bahnen ließ nicht lange auf sich warten: Wenn schon nichts Geruchsintensives verzehrt werden dürfe, dann könne auch eine Pizza nicht als Jobzuckerl herhalten. Das alles stinkt etwas nach offensichtlichem Intelligenzverfall. Doch bevor sich Verzweiflung breitmacht, rettet ein Blick auf den Kalender das Land. Ach ja, Faschingsbeginn! Zum Glück ist es nur das! Hoffentlich.