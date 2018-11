Und auf den Bäumen wuchsen Menschen. Es war eine irre Zeit, damals vor hundert Jahren in Berlin: Der große Krieg war endlich verloren, die Matrosen meuterten, der Kaiser flüchtete. Als dann im Dezember 1918 die Truppen von der Front in die Hauptstadt der eben ausgerufenen Republik zurückkehrten, kletterten so viele Schaulustige weit hinauf in die kahlen Linden vor dem Brandenburger Tor, dass die Fotografien der Szenerie surreal anmuten. Sie wirken, als seien die Menschenbäume das Werk einer Fotomonteurin, als sei die Wirklichkeit zur Kunst geworden.

Diese dokumentarischen Fotografien aus dem Berlin des Umsturzes bilden den Anfang einer sehenswerten Schau in der Berlinischen Galerie. Endlich zeigt sie die Kunst der weithin vergessenen Novembergruppe. Janina Nentwig hat die Geschichte dieses Vereins ausführlich erforscht, der damals parallel zur Novemberrevolution auch die Revolution der Künste vorantreiben wollte, und erzählt sie nun gemeinsam mit dem Kurator Ralf Burmeister unter dem Titel Freiheit. Gebildet hatte die Gruppe sich – so die Legende – einige Tage nach dem 9. November am Potsdamer Platz, als Heinrich Richter-Berlin zufällig auf Max Pechstein traf. Viele der Mitglieder waren schon in den Jahren zuvor in anderen Zusammenhängen fest oder lose organisiert gewesen, in der Brücke etwa, in der Neuen Secession oder um die Zeitschriften Die Aktion und Der Sturm.

Die Euphorie war groß, die Künstler wollten neue Energien freisetzen. Die kubistischen, futuristischen und expressiven Farbexplosionen wie der Straßenlärm von Otto Möller aus dem Jahr 1920 belegen es: Rote, gelbe Zacken schnellen durch tanzende Häuser, eine angedeutete Trambahn fliegt durchs Bild, die Bäume sind lustige grüne Kugeln, dazu hagelt es ein paar Buchstaben. Lauter kann man kaum malen. Der heute unbekannte Fritz Stuckenberg wiederum malte die Schwüle (um 1919) so glühend und verheißungsvoll wie niemand vor ihm: Die Häuser sind schwarz wie im Scherenschnitt, die Hitze aber wölbt sich im Schein des elektrischen Lichts in farbigen Halbkreisen über die engen Straßen, wie bunte Glasglocken liegt sie auf der großen Stadt.

Schon wenige Wochen nach dem Umsturz forderte die Novembergruppe, die zuweilen auch als eine Art Gewerkschaft agierte, die Umwandlung der Museen in "Volkskunststätten" und die Beteiligung der Künstler an allen Bautätigkeiten. Sie verlangte einen Umbau der Kunstschulen, den Schutz des geistigen Eigentums. Und – sehr kaufmännisch gedacht – die steuerfreie Aus- und Einfuhr von Kunstwerken. Gründer wie Georg Tappert distanzierten sich allerdings von einer allzu strengen Vereinnahmung durch die Sozialisten: "Wir wollen dem, was werden soll, unsere Ausdrucksform aufprägen, uns diese aber nicht von irgendwelchen Parteigewaltigen oder der Masse aufzwingen lassen." Keine "Dogmenwirtschaft", dafür "lebendiges Empfinden und Gestalten", ein "neues Menschentum" sei nötig.

Radikal wollten alle sein, stilistisch aber war die Gruppe so heterogen wie ihre Mitglieder – schon bald nach der Gründung zählte sie über hundert Frauen und Männer. Dazu gehörten Bildhauer wie Rudolf Belling, Dadaisten wie Hannah Höch, der Filmemacher Walter Ruttmann, der Komponist Max Butting und unter den Architekten auch Walter Gropius und Max Taut.

Als öffentliches Forum diente ihnen die staatlich organisierte Große Berliner Kunstausstellung, in der die Novembergruppe einen großen Raum bespielen durfte. Um diese Ausstellung gab es bald hitzige Gefechte. Mal waren den staatlichen Veranstaltern die Werke der Novembristen und ihrer Freunde zu eindeutig: Die Gruppe zog zwei Bordellszenen von Otto Dix und Rudolf Schlichter zurück, um die Ausstellung 1921 nicht zu gefährden. Was zu einer grundsätzlichen Krise führte: Künstler wie Dix, Schlichter, Raoul Hausmann und Hannah Höch kritisierten eine "gefühlvolle Biedermeierei" und den Ästhetizismus der Novembergruppe und distanzierten sich.

Später, in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre, politisierten sich die Novembristen wieder, jetzt beteiligte sich auch George Grosz – und zeigte 1927 sein heute weltbekanntes Bild Stützen der Gesellschaft . Ein zwei Meter hohes Porträt der staatstragenden Feinde der Demokratie: ein rechter Journalist mit Nachttopf auf dem Kopf, ein Geistlicher mit roter Nase, der Gewalt predigt, darunter ein Corps-Student, dem ein Hakenkreuz an der Krawatte baumelt. Nur der solidarische Protest der gesamten Novembergruppe konnte die Zensur verhindern, also das Abhängen dieses Gemäldes.

Nicht nur die Bilder, Skulpturen und Modelle, sondern auch die hier aufgefächerte Kulturgeschichte lohnen den Besuch der Ausstellung und den Kauf des Katalogs. Man fühlt sich an die aktuellen Diskussionen im Kunstbetrieb erinnert: Die Künstler und ihre konservativen Kritiker streiten um die Frage, ob die "arme Kunst" nicht endlich nur noch schöne Kunst sein darf oder ob sie doch ein engagiertes Spiel der Formen und Farben sein soll und politisch wirksam werden kann. Nach 1933 landeten die meisten Novembristen auf den Listen mit der "entarteten" Kunst. Der Verein wurde aufgelöst. Einige der Mitglieder passten sich an, viele emigrierten ins Ausland, andere, wie Otto Freundlich, wurden von den Nazis ermordet. Freundlichs Kompositionen, mit denen er einen kosmischen Kommunismus herbeimalen wollte, haben überlebt. Sie strahlen so farbenfroh, als würden sie schon bald die Rettung bringen.

Freiheit. Die Kunst der Novembergruppe 1918–1935. Berlinische Galerie, bis 11. März 2019

