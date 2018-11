Kann ein Millionär Kanzler werden oder zumindest Vorsitzender der CDU? Natürlich kann er das. Einige der berühmtesten Politiker aller Zeiten waren Millionäre: John F. Kennedy, Winston Churchill, Indira Gandhi. Und auch der eine oder andere Hoffnungsträger unserer Zeit verfügt über ein gut gefülltes Konto. Emmanuel Macron ist Millionär, der Kanadier Justin Trudeau ebenfalls.

So gesehen ist nichts dagegen einzuwenden, dass Friedrich Merz, der nach eigenen Angaben "rund eine Million Euro brutto" im Jahr verdient, sich nun um ein politisches Spitzenamt bewirbt. Die entscheidende Frage ist vielmehr: Was hat er mit diesem Amt vor?

Der Sehnsucht nach Mandatsträgern, die selbst im Supermarkt ihre Butter einkaufen, liegt ein sentimentales Politikverständnis zugrunde. Die Vorstellung nämlich, man müsse selbst einer aus dem Volk sein, um das Volk verstehen zu können. Doch Politiker haben dafür zu sorgen, dass es genug Supermärkte gibt und dass die Leute genug Geld in der Tasche haben, um dort einkaufen gehen zu können. Die Butter im Kanzleramt muss nicht der Kanzler besorgen. Stattdessen kann es durchaus hilfreich sein, zum Beispiel etwas von Wirtschaft zu verstehen.

Es ist im Übrigen umgekehrt nicht gesagt, dass Nichtmillionäre mehr für Normalbürger tun als Millionäre. Margaret Thatcher wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, Ronald Reagan ebenfalls. Die beiden haben in ihren Ländern wirtschaftsliberale Reformen durchgesetzt, von denen eher Gutverdiener profitiert haben. Armut ist noch keine Garantie für Solidarität mit Geringverdienern.

Man kann der Meinung sein, dass es unanständig ist, wenn jemand sein Geld bei einem Finanzgiganten wie Blackrock verdient hat. Aber dann muss man auch die Frage beantworten, warum ein Finanzgigant unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten eigentlich problematischer sein soll als – sagen wir – ein Autogigant. Derivate verpesten nicht die Luft. Und bislang hat niemand Merz nachgewiesen, in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein.

In letzter Konsequenz äußert sich in der Kritik an den Einkommensverhältnissen des Friedrich Merz ein zutiefst undemokratischer Gedanke. Sie unterstellt, dass das Volk und seine Vertreter gleichsam aus demselben Leisten geschnitzt sein müssen. Wer aber glaubt, dass Millionäre nur Politik für Millionäre machen, der muss auch annehmen, dass Frauen nur Politik für Frauen machen, Katholiken für Katholiken, Schwule für Schwule. Glücklicherweise ist die Welt so einfach nicht.

Wer die größte Volkspartei Deutschlands führen will, sollte sich aber schon vorstellen können, wie es dem Volk so geht. Wenn sich Merz der "gehobenen Mittelschicht" zuordnet, dann fragt man sich, in welchem Land er lebt. Ein paar Zahlen: Das offizielle Durchschnittseinkommen in Deutschland beträgt 37.103 Euro im Jahr. Wer mehr als 150.000 Euro verdient, der gehört schon zum reichsten Prozent der Einkommensbezieher. Mit anderen Worten: zur Oberschicht.

Mit 150.000 Euro kann man aber nicht in Saus und Braus leben, wird oft eingewendet, vor allem nicht in Großstädten wie Hamburg, Frankfurt oder München. Das ist korrekt, ändert aber nichts daran, dass die meisten Menschen mit noch weniger Geld auskommen müssen – und in aller Regel schon froh sein können, in diesen Städten überhaupt eine Bleibe zu finden. Das ist die Realität in Deutschland. Mit seinem Millioneneinkommen ist Merz Teil einer sehr kleinen, vermögenden Elite.

Das wird dann zum Problem, wenn die eigene Lebenserfahrung zur Richtschnur politischer Entscheidungen wird. Das große Thema von Friedrich Merz sind beispielsweise die Steuern. Er will sie senken, um die Mitte zu entlasten. Doch die hat in der Regel andere Sorgen. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Monatseinkommen von 4380 Euro muss davon beispielsweise etwa 406 Euro an Einkommensteuern an das Finanzamt überweisen. Das sind weniger als zehn Prozent des Einkommens. Sie zahlt aber, und das nicht zu knapp: Sozialversicherungsbeiträge, Kita-Gebühren, Energieumlage. Sie leidet unter Schulen, denen Lehrer fehlen. Und an Mieten, die immer schneller steigen.

Hier sollte ein Kanzler der Mitte ansetzen. Dann wäre auch der eigene Kontostand nicht so wichtig.