Es ist besser, sich hochzuschlafen als runter: lieber ein Date auf einer schönen Terrasse als zu Mindestlohnkonditionen auf dem WG-Teppich. So muss man es natürlich nicht sehen, aber ein polemisches Gedankenspiel dazu schadet nicht. Denn seit MeToo vor etwas über einem Jahr die Geschlechterdebatte neu entzündet hat, ist die Nachricht laut und deutlich angekommen: Männer sollten genau nachdenken, bevor sie gewisse Dinge tun, vor allem, wenn sie nicht mehr ganz frisch aussehen oder komische Haare haben. Und vor allem, wenn sie beruflich derartig erfolgreich, also machtvoll sind, dass andere etwas von ihnen wollen (zum Beispiel Geld, Jobs, Anerkennung). Gemeint sind hier selbstredend nicht Sexualverbrechen oder ethisch fragwürdige Ausbeutungsverhältnisse, sondern Alltagskabbeleien. Mit Kolleginnen, Angestellten, Untergebenen dinieren, flirten, grabbeln, ins Bett gehen. Kurz, die eigene Machtposition, ob direkt oder indirekt, einsetzen, um an Sex zu kommen.

