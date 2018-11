In sechster Generation führt Tom Veldkamp den Familienbetrieb. © Christian Gogolin für DIE ZEIT

Bis zum 3. Dezember findet auf dem Hamburger Heiligengeistfeld der Winterdom statt, das größte Volksfest in Norddeutschland. Er öffnet um 15 Uhr, in den Stunden davor waschen die Schausteller ihre Geschäfte, räumen Plüschteddys ein, lassen leere Gondeln durch Geister- und Achterbahnen testfahren. Mittendrin: Tom Veldkamp, 43, Besitzer des Spiel-Clubs, wo man Einhörner und Teddybären aus Greifautomaten fischen kann. Mit zehn Wagen stehen er und seine Familie dreimal jährlich am Millerntor. Das Heiligengeistfeld ist seine Heimat.

Tom Veldkamp: Es ist gut, wenn Sie unser Leben hier richtig darstellen. Der Schausteller hatte in den letzten Jahrzehnten ein schlechtes Image.

DIE ZEIT: Was für ein Image meinen Sie?

Veldkamp: Ein komisches: das Bild des "Geisterbahnbremsers". Oder der seltsame Typ an der Kasse. Und in Filmen wird immer ein kleiner, dörflicher Jahrmarkt gezeigt, mit Schaustellern, die am Existenzminimum leben.

ZEIT: Kann man als Schausteller heute gut leben?

Veldkamp: Ja, klar. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wenn man sein Geschäft gut betreibt und gute Plätze anfährt, funktioniert das. Aber klar, es hat sich auch einiges geändert.

ZEIT: Was war früher anders?

Veldkamp: In den Achtzigerjahren bist du auf einen Jahrmarkt gefahren, und da standen dann zwei 16-jährige Jungs, die mithelfen wollten, weil sie den Jahrmarkt toll fanden. Sie haben eine oder zwei Stunden mein Geschäft gewaschen und dafür eine Tüte Mandeln gekriegt. Dann waren die glücklich. Heute muss ich erst mal den Steuerberater anrufen, ich muss die Jungs sofort anmelden. Du brauchst eine Streckengenehmigung für deinen 40-Tonner, das dauert. Früher hat man die Wagen angehängt und ist losgefahren. Wir leiden unter den gestiegenen Lohn- und Versicherungskosten. Bei noch mehr Kosten wird es für einige Betriebe schwierig, von dem Geschäft weiter leben zu können.

ZEIT: Aber Sie können noch gut davon leben?

Veldkamp: Ich zehre mit meinem Unternehmen noch von dem Grundstein, den meine Großeltern gelegt haben.

ZEIT: Sie stammen aus einer alten Schaustellerfamilie?

Veldkamp: Die Veldkamps sind Schausteller in der sechsten Generation. Ich stamme sogar von beiden Seiten von Schaustellern ab, die bekannte Schaustellerin Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp war meine Urahnin, und meine Firma war das Unternehmen meines Opas mütterlicherseits. Meine Familie hatte schon viele Geschäfte: Verlosungsbetriebe, Pferderennen, Automaten, Eiswagen, Mini-Scooter ...

ZEIT: Und heute?

Veldkamp: Ich habe einen Spiel-Club, ein Warengewinnspiel-Geschäft mit Münzschiebern und Kranautomaten. Nebenher verkaufe ich gebrannte Mandeln im Großhandel. Wenn wir nicht auf dem Dom sind, stehen wir auf Jahrmärkten in Kiel, Flensburg und Rendsburg.

ZEIT: Haben Sie noch andere Verwandte auf dem Heiligengeistfeld?

Veldkamp: Ja. Meine Eltern, meinen Bruder, Cousins, Großcousins. Sechs Familien. Da drüben steht mein Großcousin. Dieser Teil der Familie verkauft leckere gebrannte Mandeln und Süßigkeiten. Bei uns ist jedes Geschäft ein Familienbetrieb mit eigenem Fuhrpark.

ZEIT: Wie viel Zeit verbringen Sie im Jahr in Hamburg?

Veldkamp: Wir haben eine Auf- und Abbauzeit von jeweils 14 Tagen. Dazu zwölf Wochen Dom im Jahr, macht 24 Wochen. Dazu der Hafengeburtstag. Also schon mal mehr als sechs Monate. Wir kommen aus Hamburg, wir wohnen in Hummelsbüttel, sind also in der Winterzeit auch hier. Unser Sohn geht in Hamburg zur Schule.