Frauen tragen ihr Handy häufig in der Gesäßtasche, Männer in der vorderen Hosentasche. Damit befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu jenen Körperteilen, die viele Männer für ihre wertvollsten halten. Kann das Gerät die Spermien schädigen?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden