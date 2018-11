Zum 10. Geburtstag der Schweiz-Seiten der ZEIT schenken wir dem Land ein Psychogramm – erstellt aus den Antworten auf 100 Fragen an die Schweiz. Dieser Text ist Antwort auf Frage 87: Wer ist der wichtigste Schriftsteller der Schweiz?

Die Kleider hängen an ihm, als hätte er sie zufällig aus einem Haufen gefischt. Aber das war schon immer so. Auch die kleine runde Brille trägt er noch immer, vermutlich eine Hommage an Gottfried Keller. Ja, selbst seine Stimme ist ganz die alte: Fest und volltönend und mit einer Art katholischem Timbre unterlegt, füllt sie jede Kirchenkuppel. Höchstens an einer gewissen Sparsamkeit seiner Bewegungen ist zu sehen, dass er die letzten fünf Jahre in Spitälern verbracht hat.

Es ist der 7. November 2017. In einer Talkshow der NZZ tritt Thomas Hürlimann erstmals nach langem Schweigen wieder öffentlich auf, im Vortragssaal des Landesmuseums. Er sitzt auf dem Podium und versprüht Partylaune. Die Fragen des Moderators kontert er so flink und elegant wie Roger Federer die Bälle. Ja, er antwortet so rasch, als könnte er es nicht erwarten, die im Gehirn längst fertigen Sätze endlich loszuwerden. Stets liefert er das passende Bild, die druckreife Anekdote. Das Publikum, gekommen, um wohlwollend einem vom Tod auferstandenen Mann zu applaudieren, hört sich schallender lachen als im Kabarett. Zu köstlich, wie er als Neuling in der Stiftsschule Einsiedeln schon nach dem ersten Frühstück aufgeklärt war. Wie er fliehen wollte und tagelang Brot als Fluchtnahrung hortete. Wie er mit fünfzehn eine Eintrittsprüfung für seinen Atheisten-Club erfand: Der Kandidat musste einen Papierflieger mit einem ketzerischen Satz beschriften und ihn während des Gottesdienstes durch das Heilig-Geist-Loch in der Kuppel auf die Köpfe der Gemeinde niedersegeln lassen. Auf Hürlimanns Flieger stand: "Religion ist der Wille zum Winterschlaf. Nietzsche."

Die Freude des Publikums über den wieder zur Verfügung stehenden Schriftsteller Hürlimann, der sich ein Leben lang an der Schweiz und ihren Eidgenossen abgearbeitet hat, war verständlich. Seit dreizehn Jahren hatte er nichts mehr veröffentlicht, war abgetaucht, auch physisch, nach Berlin. Die hiesige Literaturszene beherrschten derweil die Selbstinszenierer, die mit Schaum vor dem Mund die Schweiz in den Dreck traten. Die Satten, die ihr dürftiges Erleben zu sogenannter Literatur aufquirlten. Die Opportunisten, die penetrant auf dem Zeitgeist surften.

Hing vielleicht ein Zettel am großen Zeh?

Thomas Hürlimann surft nirgendwo. Er liefert Geist statt Zeitgeist, und der kommt aus der Tiefe seines Denkens und hat seine Wurzeln bei Kant und Descartes, Aristoteles und Hölderlin. "Einen heimatlosen Konservativen" nannte ihn das deutsche Feuilleton. Er selbst bevorzugt den Ausdruck "Wehmuts-Konservativer". Wehmut beispielsweise darüber, dass die tridentinische Messe, "ein großes, über die Jahrhunderte gewachsenes Kunstwerk" aus dem katholischen Gottesdienst verschwunden ist.

Sich selbst sieht er zu kritisch, um Wehmut für die eigene Person und deren desperate Lage zu empfinden. Lässt sich im Text ein "Ich" nicht vermeiden, verpackt er es, wie in der Kurzen Story meiner Auferweckung, in Ironie. Das liest sich dann so: "Als ich auf der Intensivstation erwachte, bin ich furchtbar erschrocken. Ich war sehr viel dicker als am frühen Morgen, da sie mich in den Operationssaal geschoben hatten, so dick, dass ich nicht über den Horizont meiner Wampe sah. Wie mochten meine Füße aussehen? Hing vielleicht ein Zettel am großen Zeh?" Dann fährt er fort: "Ich lag umstellt von Apparaten in einem weißen Zelt, und so ganz allmählich begann ich zu erfassen, dass man mir nach Art der Schlüsselloch-Chirurgie die verkrebste Prostata herausgeschnitten hatte. Aber warum war ich so dick geworden? Hatten sie mich mit Gas oder Luft vollgepumpt, um dem Roboter genügend Platz zu verschaffen? Das Herz, als fürchtete es weitere Angriffe, hämmerte, raste, toste, und so wurde ich von flatternden Weisskitteln in die nächste Intensivstation gekarrt, in jene der Kardiologie. Was für ein Trip, was für ein Flug!"

Eine Ahnung dieses Trips bekommt man in Hürlimanns neuem Roman Heimkehr. Da tobt alles Leben, das er in den letzten Jahren nicht leben konnte. Schon äußerlich ist die Fülle kaum zu bändigen. Seine früheren Werke, Das Gartenhaus, Der grosse Kater, das Porträt seines Vaters, und Vierzig Rosen, das Porträt seiner Mutter, sind ranke, schlanke Bändchen. Heimkehr platzt mit 528 Seiten aus allen Nähten. Und schließt man nach diesem wilden Ritt durch halb Europa, lauter Versuche, zum übermächtigen Vater heimzukehren, das Buch wieder, schwindelt einem der Kopf: Hat man das alles wirklich gelesen oder nur fiebergeträumt?

Heimkehr war 2013 beinah fertig. Das Manuskript endete mitten im Satz mit der Telefonnummer seines Arztes, der um sofortigen Rückruf bat. Als er die Blätter nach der Operation wieder zur Hand nahm, erschien ihm das Geschriebene "versprödet wie alter Gummi". Erst strich er den letzten halbfertigen Satz, dann den ganzen Absatz, das ganze Kapitel und am Schluss das ganze Manuskript. Alles sollte munterer werden, leichter. So wie damals bei seinem Volksstück De Franzos im Ybrig. Dort säuft ein vertrottelter Pfarrer Weihwasser gegen den Durst, und ein halbes Dutzend wilde Weiber fallen im Stroh über Napoleons Schlachtenmaler her zur lüsternen Musik von Je t’aime ... moi non plus und den barschen Stellungsbefehlen der Resolutesten: "Hebid en ihr vo hinne? De nimm ne ich vo vore."

Nicht nur das Leben ist im Franzos prall, auch der Tod. Das Vogellisi steigt so flink aus dem Grab wie aus dem Lift und mischt sich in den Gruppensex. Die sterbende Mutter Kälin fühlt durchaus erbost, wie ihr die Seele schon "halbe zu de Schnorre us lampet", wie es in ihr "gurglet, rasslet und karchlet, als hetti d’Höll im eigne Ranze inne".

Gesäubert von jeglichem Betroffenheitskitsch kommt jetzt auch Heimkehr daher – ein Unterhaltungsroman im besten Sinn. Dabei geht es um ein ernstes Thema: Nicht die Fremde ist fremd, fremd ist die Heimat. Und unmöglich ist es, je nach Hause zu kommen. Mal landet der Ich-Erzähler auf seinen Irrfahrten in der Suite eines Porno-Unternehmers, mal in einer Arrestzelle, mal bei der Mafia. Tote machen fröhlich Karrieren, und vielleicht ist auch der Erzähler schon tot.